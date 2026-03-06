Durva videón a lángba borult iráni drónhordozó

Iráni drónhordozót támadtak

A közlemény szerint egy, nagyjából egy második világháborús repülőgép-hordozó méretével összemérhető iráni drónhordozót találtak el.

Ma csapást mértünk egy iráni drónhordozóra, amely most lángokban áll

– írta a CENTCOM.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

A támadást egy tájékoztatón is megerősítette Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka a floridai Tampa városában található központban. Cooper elmondta, hogy az amerikai erők jelenleg már több mint 30 hadihajóval vannak jelen a térségben. Hozzátette, hogy az elmúlt órákban hajtották végre a támadást a drónhordozó ellen.

Az elmúlt néhány órában eltaláltunk egy iráni drónhordozót, amely körülbelül egy második világháborús repülőgép-hordozó méretű. Jelenleg is ég

– mondta a tengernagy.

A parancsnok arról is beszélt, hogy az amerikai elnök új feladatot adott a hadseregnek: Irán ballisztikusrakéta-iparának teljes felszámolását.

Nemcsak azt támadjuk, amijük van, hanem megsemmisítjük a képességüket arra is, hogy újra felépítsék

– fogalmazott Cooper.

Az amerikai hadsereg szerint a műveletek célja, hogy hosszú távon megbénítsák Irán katonai utánpótlását és fegyvergyártó kapacitását.

Az Irán által támogatott milíciák fokozzák a támadásokat

Az Irán által támogatott közel-keleti milíciák fokozzák a támadásokat Izrael, az Egyesült Államok és szövetségeseik ellen, válaszul a Teherán elleni közös amerikai–izraeli offenzívára, miközben a háború új fegyveres szereplőket vonz be, ami káoszt és erőszakot jelent, írja a The Guardian.