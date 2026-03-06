Az Amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) publikálta a felvételt a közösségi médiában. A parancsnokság az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: az amerikai erők „nem fogják vissza magukat” a műveletek során, amelyek célja az iráni haditengerészet teljes megsemmisítése, írja az Origo.
Durva videón a lángba borult iráni drónhordozó
Videófelvételt hozott nyilvánosságra az amerikai hadsereg arról a csapásról, amelyben találat ért egy iráni drónhordozó hajót. Az amerikai tájékoztatás szerint a támadás következtében a hajó lángba borult. Washington eközben egyre határozottabban lép fel Irán katonai képességeivel szemben.
Iráni drónhordozót támadtak
A közlemény szerint egy, nagyjából egy második világháborús repülőgép-hordozó méretével összemérhető iráni drónhordozót találtak el.
Ma csapást mértünk egy iráni drónhordozóra, amely most lángokban áll
– írta a CENTCOM.
A támadást egy tájékoztatón is megerősítette Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka a floridai Tampa városában található központban. Cooper elmondta, hogy az amerikai erők jelenleg már több mint 30 hadihajóval vannak jelen a térségben. Hozzátette, hogy az elmúlt órákban hajtották végre a támadást a drónhordozó ellen.
Az elmúlt néhány órában eltaláltunk egy iráni drónhordozót, amely körülbelül egy második világháborús repülőgép-hordozó méretű. Jelenleg is ég
– mondta a tengernagy.
A parancsnok arról is beszélt, hogy az amerikai elnök új feladatot adott a hadseregnek: Irán ballisztikusrakéta-iparának teljes felszámolását.
Nemcsak azt támadjuk, amijük van, hanem megsemmisítjük a képességüket arra is, hogy újra felépítsék
– fogalmazott Cooper.
Az amerikai hadsereg szerint a műveletek célja, hogy hosszú távon megbénítsák Irán katonai utánpótlását és fegyvergyártó kapacitását.
Az Irán által támogatott milíciák fokozzák a támadásokat
Az Irán által támogatott közel-keleti milíciák fokozzák a támadásokat Izrael, az Egyesült Államok és szövetségeseik ellen, válaszul a Teherán elleni közös amerikai–izraeli offenzívára, miközben a háború új fegyveres szereplőket vonz be, ami káoszt és erőszakot jelent, írja a The Guardian.
Izrael és az Egyesült Államok iráni militáns csoportok hálózatát vette célba, Irak pedig kulcsfontosságú frontként jelenik meg ebben az új és gyakran titkos konfrontációban. Az iraki milíciák a háború kezdete óta több tucat támadást indítottak, Izraelt és az Egyesült Államok jordániai és iraki bázisait célozva meg.
Kedden, a régióban egyre fokozódó proxyháború jeleként, washingtoni tisztviselők jelezték, hogy fontolgatják az ellenzéki iráni kurdok mozgósítását, esetleg Irán északnyugati régiójának inváziójához.
Borítókép: Képernyőképen az iráni drónhordozó hajó elleni csapás (Fotó: CENTCOM)
