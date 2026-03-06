Rendkívüli

Mentelmi joga miatt lelassulhat a Ruszin-Szendi Romulusz elleni eljárás

Mivel már képviselőjelöltként védi a mentelmi jog Magyar Péter bizalmasát, így a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség folytatja az eljárást Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botrányával összefüggésben – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt politikusát garázdasággal gyanúsítják, miután a gyanú szerint egy rendezvényen fellökött egy újságírót. Amennyiben vádat akarnak emelni ellene, ki kell kérni a mentelmi jogát.

Munkatársunktól
2026. 03. 06. 13:56
Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Czinege Melinda
A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vette át  Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében indult eljárást – derült ki a Központ Nyomozó Főügyészség (KNYF) Magyar Nemzetnek adott válaszából.

Minderre azért kerülhetett sor, mert Ruszin-Szendi Romulusz időközben képviselőjelölt lett, így mentelmi joga van, ilyenkor pedig a KNYF valamelyik alárendeltségébe tartozó szerve folytatja az eljárást, illetve emel vádat. Ha utóbbit meg akarja lépni a választások előtt az ügyészség, akkor a Nemzeti Választási Bizottságtól kell kikérnie Ruszin-Szendi mentelmi jogát. Ez pedig időbe telik.

Magyar Péterék honvédelmi szakértőjét nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsítják. A bűnügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről. Ha bebizonyosodik az ellenzéki politikus bűnössége, akár három évet is kaphat.

