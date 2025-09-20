mandinerRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Megszólalt a Ruszin-Szendi Romulusz által lökdösött riporter + videó

– Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba – idézte fel a Harcosok órája különkiadásában Móna Márk azt az esetet, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni, erre az válaszadás helyett fellökte őt. Az újságíró elmondása szerint a „kedvenc” hazugsága az ügyben Magyar Pétertől az volt, hogy ők a tiszás altábornaggyal mindössze megölelték egymást. Szerinte ha bárki megnézi a felvételt, az láthatja: semmi ilyesmiről nincs szó.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 14:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban már megszoktam, hogy eléggé vehemensen ragál a kérdésekre, volt már olyan, hogy leüvöltötte a fejemet, de most egészen új szintre lépett – mondta a Harcosok órája különkiadásában Móna Márk arról az esetről, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni, erre az válaszadás helyett fellökte őt.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

– emlékezett vissza.

Emlékezetes, Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint.

Az meg, hogy beleakarok nézni a telefonjába… kit érdekel Ruszin-Szendi Romulusz telefonja?

– kommentálta a pártelnök állítását Móna Márk. Az újságíró elmondása szerint a „kedvenc” hazugsága Magyar Pétertől viszont a baráti öleléssel kapcsolatos állítása volt. Szerinte ha bárki megnézi a felvételt, az láthatja: semmi ilyesmiről nincs szó. Egyébként a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet arra, az eredeti felvételen egyáltalán nem látható sem a telefonba való betekintés, sem a nevetgélés, ahogy az ölelkezés sem.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romuluszról: Lefegyverző gátlástalanság

Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu