Megszólalt a Ruszin-Szendi Romulusz által lökdösött riporter + videó

Korábban már megszoktam, hogy eléggé vehemensen ragál a kérdésekre, volt már olyan, hogy leüvöltötte a fejemet, de most egészen új szintre lépett – mondta a Harcosok órája különkiadásában Móna Márk arról az esetről, amikor Ruszin-Szendi Romuluszt a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni, erre az válaszadás helyett fellökte őt.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem

– emlékezett vissza.

Emlékezetes, Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól, hogy ne tegye, majd odébb tolja. Ezt követően megölelik egymást a Tisza Párt elnöke szerint.

Az meg, hogy beleakarok nézni a telefonjába… kit érdekel Ruszin-Szendi Romulusz telefonja?

– kommentálta a pártelnök állítását Móna Márk. Az újságíró elmondása szerint a „kedvenc” hazugsága Magyar Pétertől viszont a baráti öleléssel kapcsolatos állítása volt. Szerinte ha bárki megnézi a felvételt, az láthatja: semmi ilyesmiről nincs szó. Egyébként a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet arra, az eredeti felvételen egyáltalán nem látható sem a telefonba való betekintés, sem a nevetgélés, ahogy az ölelkezés sem.