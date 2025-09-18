Súlyos jogi következményei lehetnek Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányának

Jogi szempontból Ruszin-Szendi Romulusz elkövethette a rendzavarás szabálysértését, melyet az követ el, aki nyilvános rendezvényen többek között működőképes lőfegyvert magánál tartva jelenik meg – mutatott rá Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya kapcsán a Mandiner. A hírportál szerint ezért a cselekményért Ruszin-Szendi akár 60 nap elzárással is büntethető.

Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverrel jelent meg egy hajdúsámsoni lakossági fórumon (Forrás: Videa)

Ennek a jogi indokolása az, hogy a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendelet alapján fegyvertartási engedély birtokában lévő személy a lőfegyvert nyilvános helyen rejtve magánál tarthatja, ezt a jogosultságot azonban a szabálysértési törvény leszűkíti azáltal, hogy a rendzavarás keretében bünteti azt, aki nyilvános rendezvényen tart magánál működőképes lőfegyvert.

Míg tehát nyilvános helyen egy fegyvertartási engedély birtokosa – rejtve – magánál tarthatja fegyverét, addig nyilvános rendezvényen már nem. A szabálysértést ugyan nem követheti el az, akinek jogszabályi felhatalmazása van arra, hogy mégis viseljen nyilvános rendezvényen lőfegyvert (például szolgálatban lévő rendőrök, fegyveres biztonsági őrök).

„Ruszin-Szendi viszont egy szolgálati viszonyon kívül helyezett egykori katonatiszt, aki nyilvánvalóan nem tartozik a fenti körbe, azaz jogszabályi felhatalmazással nem bírt, a szimpla fegyvertartási engedély pedig nem minősül annak”

– emelték ki.

Lőfegyverrel való visszaélésért akár nyolc évet is kaphatna

Hozzátették azonban, kivételes esetekben személyvédelmi okokból viselhetnek testőrök fegyvert ilyen rendezvényeken is, azonban ez még szigorúbb hatósági engedélyekhez kötött. Ilyennel viszont legfeljebb azok a Tisza Párt által fizetett testőrök rendelkeznek, akik ezekre az eseményekre elkísérik a párt politikusait.

Felhívták a figyelmet arra is, amennyiben – a sajtónyilatkozatokkal ellentétben – még engedélye sem volt a fegyvertartásra, a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette merülne fel,

amely miatt nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne.

A Mandiner úgy összegzett: „a fegyver jelenléte egy lakossági fórumon nemcsak jogi, hanem politikai és közbiztonsági szempontból is aggályos”. A hírportál felhívta a figyelmet arra, Magyarországon a modern pártrendezvényeken eddig példátlan volt, hogy egy politikus vagy a környezete fegyveresen jelenjen meg.