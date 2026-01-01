Konkrét számokban a Tisza Párt brutális adóemelési terve

Súlyosan érintené a családokat a Tisza Párt gazdasági konvergencia programja, amely átfogó módon csökkentené a gyermeket nevelőknek járó támogatásokat, egyúttal növelné a kiadásaikat is – írta az Ellenpont. A portál közölte, a családokat legsúlyosabban érintő intézkedések

a háromkulcsos adóemelés, amelynek következtében kevesebbet keresnek a szülők, a gyed eltörlése, az ingyenes egészségügy eltörlése, a társasági adó emelése, amely munkanélküliségi hullámot eredményezhet, a rezsicsökkentés eltörlése, valamint az édesanyák adómentességének eltörlése.

Eltörölnék a gyedet

Legfrissebb elemzésében a portál azt vizsgálta meg, hogy ezek az intézkedések összegszerűen hogyan érintenének egy családot. Mint írták, a legközvetlenebb családokat sújtó intézkedés egyértelműen a gyed kompenzáció nélküli eltörlése lenne, ha egy átlagkeresetű (2025 novemberében bruttó 687 100 forint) édesanya igényli az ellátást, akkor nettó 366 408 forintos díjra jogosult jelenleg, ami a gyed törvényileg elérhető maximuma. Hozzátették, 2025-ben, jövőre a minimálbér 11 százalékos emelése miatt a gyed felső határa is 11 százalékkal emelkedik. Ez az összeg a jogosultsági idő 18 hónapja alatt összesen 6 595 344 forintot jelent.

Ezt a több mint 6,5 millió forintos juttatást a Tisza Párt adótervezete egy az egyben eltörölné.

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron a progresszív adózás mellett érvelt (Forrás: Facebook)

Jelezték, mivel a gyed a gyermekek számától függetlenül jár az édesanyáknak, az ellátás megszüntetése különösen érzékenyen érintené a nagycsaládosokat. A fenti számítás alapján ugyanis három gyermeknél az átlagkeresetet kereső édesanya a három gyerek esetén járó teljes ellátás, azaz a háromszor 18 hónapnyi, összesítve négy és fél év jogosultsági idő alatt összesen 19 786 032 forinttól, a mediánkereső pedig 19 374 174 forinttól eshet el.

Kivezetnék az adómenességet

A portál kitért arra, hogy szintén milliós tétel éves szinten az édesanyák adómentességének kivezetése. A kormány döntése alapján 2026-tól a kétgyermekes anyák is életük végéig tartó szja-mentességet kapnak, korcsoportonként fokozatosan. Ezen kívül január 1-jétől a 30 év alatti anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek. A tervezet szerint 2026-tól a gyermek születési időpontjától függetlenül jár a kedvezmény és a teljes munkajövedelemre vonatkozik, jövedelemkorlát nélkül. Ez azt jelenti, hogy

a 30 év feletti, egy gyermeket nevelőkön kívül az összes édesanya adómentessé válik a kormány tervei szerint 2029-ig, vagyis a következő parlamenti ciklus utolsó teljes naptári évéig.

Ennek értelmében – mint írták – egy átlagkeresetet kereső, a kedvezményre jogosult édesanyának az adómentesség havi szinten 103 065 forint többletbevételt jelent, ami éves szinten 1 236 780 forint plusz a családi kasszának. A mediánkereset esetében ugyanez a többlet havi szinten 85 305 forint, éves összevetésben pedig 1 023 660 forint.

Ezt az évi több mint egymillió forintos pluszjövedelmet venné el az édesanyáktól a Tisza Párt tervezete. Legalábbis alaphangon. Itt ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy mind a mediánbérre, mind az átlagkeresetre a mostani 15 százaléknál jóval magasabb, 22 százalékos szja-kulcsot irányoz elő Magyar Péterék terve. Vagyis az átlag- és mediánbért kereső édesanyák nemcsak milliós kedvezménytől esnének el, hanem jelentős adótöbbletet kellene fizetniük

– mutatott rá a portál.