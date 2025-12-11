Menczer TamásTisza Pártadóemelés

A Tisza tervezett megszorításai tönkretennék a magyar vállalkozásokat + videó

A Tisza Párt megszorítócsomagja tönkretenné a magyar vállalkozásokat: a társasági adó megduplázása, a kedvezményes adózási formák eltörlése és a vállalkozások megadóztatása csődöt és munkahelyvesztést okozna – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt tervezett megszorításaira – amelyek súlyosan érintenék a magyar vállalkozásokat – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A kommunikációs igazgató szerint a Tisza-csomag eltörölné a cégek számára biztosított kedvezményeket, a 

jelenleg kilencszázalékos társasági adót pedig megduplázná.

„Ebbe a magyar vállalkozások belerokkannának. Csőd és a munkahelyek elvesztése lenne a következmény” – fogalmazott Menczer. Hozzátette, hogy 

a Tisza eltörölné a bankadót, ugyanakkor a cégeket extra adókkal sújtaná, ami szerinte a „brüsszeli út”.

Ezzel szemben a Fidesz–KDNP a „magyar utat” választja: a bankoktól elvett pénzt a vállalkozások adócsökkentésére fordítják, továbbá a Demján Sándor-program és a háromszázalékos hitelek révén is támogatják a kkv-kat. Menczer így zárta: „Ez a magyar út. Válassz!”

Mint arról írtunk, drámaiak lennének a következményei a Tisza-tervnek, a cégekre mért csapások, köztük a társasági adó megemelése, sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.