A Tisza tervezett megszorításai tönkretennék a magyar vállalkozásokat + videó

A Tisza Párt tervezett megszorításaira – amelyek súlyosan érintenék a magyar vállalkozásokat – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Menczer Tamás.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A kommunikációs igazgató szerint a Tisza-csomag eltörölné a cégek számára biztosított kedvezményeket, a

jelenleg kilencszázalékos társasági adót pedig megduplázná.

„Ebbe a magyar vállalkozások belerokkannának. Csőd és a munkahelyek elvesztése lenne a következmény” – fogalmazott Menczer. Hozzátette, hogy

a Tisza eltörölné a bankadót, ugyanakkor a cégeket extra adókkal sújtaná, ami szerinte a „brüsszeli út”.

Ezzel szemben a Fidesz–KDNP a „magyar utat” választja: a bankoktól elvett pénzt a vállalkozások adócsökkentésére fordítják, továbbá a Demján Sándor-program és a háromszázalékos hitelek révén is támogatják a kkv-kat. Menczer így zárta: „Ez a magyar út. Válassz!”

Mint arról írtunk, drámaiak lennének a következményei a Tisza-tervnek, a cégekre mért csapások, köztük a társasági adó megemelése, sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)