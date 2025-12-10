Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Tisza-adótársasági adóadóemelés

Nem kímélné a cégeket sem a Tisza adóterve

Drámaiak lennének a következményei a Tisza-tervnek, a cégekre mért csapások, köztük a társasági adó megemelése, sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 8:40
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A hazai cégvilág szereplői sem maradnának ki a Tisza Pártnak készült tervezet adóemeléseiből. Azt korábban már ismertettük, hogy a vállalkozásokra csaknem 3700 milliárdos megszorítás várna, ha valóra válna a tiszás szakértők javaslatgyűjteménye, mostani cikkünkben egy részlettel, a társasági adónál tervezett változtatásokkal foglalkozunk részletesebben – írja a Világgazdaság. 

A lap felidézi: 

ma Magyarországon Európa legalacsonyabb társasági adója van életben, amelynek mértéke kilenc százalék. Szakmai egyetértés van arról, hogy ez komoly versenyelőnyt jelent, már csak azért is, mert az uniós átlag 20–22 százalék körül van.

A tiszás tervezet ugyanakkor erre a szintre, sőt inkább fölé emelné az elvonást. A baloldali megszorítócsomag ugyanis többsávos, magas kulcsokat tartalmazó társasági adót vezetne be, az új szabályok ismernének 13,5; 18; 21,5 és 25 százalékos mértéket is.

Már a legkisebb vállalkozások is több adót fizetnének, a közepes gazdasági szereplők közterhe pedig megduplázódna, s minél nagyobb és sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetnék.

A társasági adó ilyen megemelése nem maradna következmények nélkül, radikális sokkot okozna a magyar gazdaságnak.

A vállalkozások nyeresége jelentősen csökkenne, kevesebb forrás maradna munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásra és béremelésre. Megnőne a csődök és annak kockázata, hogy a vállalkozások kivonulnak. A magas társasági adó megszüntetné Magyarország egyik legfontosabb befektetési előnyét, a tőke pedig hátat fordítana hazánknak.

A magas adó miatt a vállalkozások kénytelenek lennének emelni áraikon, ami minden termék és szolgáltatás drágulását okozná.

Mindezek miatt nyilvánvalóan erősödne az adóelkerülés, erőre kapna a szürkegazdaság és a feketefoglalkoztatás.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

