Van egy ország, ahol akár 300 ezer euró is lehet a büntetés ittas vezetésért

A legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség szilveszterkor az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet, és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és az ittas vezetés nyomán kirótt büntetés mértéke is.

2025. 12. 31. 8:32
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Lakatos Péter
Az ittas vezetésre vonatkozó szabályok egyre szigorodnak, és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be – számolt be róla az Autópálya-matrica

ittas vezetés: szigorodnak a szabályok
Az ittas vezetést minden ország máshogy bünteti, de összességében szigorodnak a szabályok
Fotó: Police.hu

Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé: az ittas vezetés büntetése az anyagi helyzettől függően 300 ezer (!) euró fölé is mehet, de súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól indul a tarifa, és elérheti a 6 ezer eurót, és aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat.


Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európa országaiban

Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Zéró tolerancia minden vezető számára:

  • Magyarország,
  • Szlovákia,
  • Csehország,
  • Románia.

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

  • Ausztria,
  • Horvátország,
  • Szlovénia,
  • Szerbia,
  • Olaszország,
  • Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek. Ugyanakkor a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, ha egyáltalán nem iszik, aki vezet.

További részletek a szabályokról az Origo oldalán olvashatók. 

 

