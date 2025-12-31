havazásszilveszteridőjáráshungaromethőmérsékletfagyújévszél

Havazással búcsúzik az év, éjszaka kemény hideg jön + videó

Az év utolsó napjának első felében bőven lesz napsütés, estére azonban felhősödés érkezik, és szórványosan gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. A csúcshőmérséklet többnyire fagypont közelében alakul.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 7:28
Szánkót húz egy férfi a havas debreceni Nagyerdőben 2025. december 30-án MTI Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eleinte általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, délelőtt elkezd megnövekedni a felhőzet, de a legtöbb helyen sok napsütés ígérkezik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Késő délután azonban északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik fölénk, ekkortól elszórt jelleggel előbb északnyugaton, majd egyre délkeletebbre másutt is hószállingózásra,

kisebb havazásra lehet számítani az országban.

Késő délutántól, estétől különösen az Észak-Dunántúlon, majd a középső országrészben vékony, néhány centiméteres hólepel is kialakulhat.

Többfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, amelyet elsősorban a Dunántúli-középhegységben viharos lökések is kísérhetnek.

A csúcsérték többnyire fagypont közelében alakul, míg késő este mínusz 7 és plusz 1 fok közötti értékek valószínűek.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami

növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen idő lesz az új esztendő első napjaiban?

Újév napján délelőtt még borult maradhat az ég, elszórtan hószállingózással, kisebb havazással. A délutáni óráktól nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, miközben a délnyugati szél egyre élénkebbé válik. A csúcshőmérséklet 2, 3 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken nagyrészt felhős, párás idő ígérkezik. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és 5 fok között mozog majd.

Szombaton továbbra is borongós marad az idő, élénk, erős délnyugati széllel. Több helyen várható csapadék, többnyire eső formájában, de északon és északkeleten havas eső, havazás is kialakulhat. Később délen is változhat a csapadék típusa.

A hőmérséklet 1 és 10 fok fok közé emelkedik.

Vasárnap az esőt fokozatosan havazás válthatja fel, miközben az északi szél megerősödik, helyenként hófúvás is kialakulhat. A hőmérséklet 1 fok környékére esik vissza.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu