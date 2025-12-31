Havazással búcsúzik az év, éjszaka kemény hideg jön + videó

Eleinte általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, délelőtt elkezd megnövekedni a felhőzet, de a legtöbb helyen sok napsütés ígérkezik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szerda délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Késő délután azonban északnyugat felől vastagabb felhőtakaró húzódik fölénk, ekkortól elszórt jelleggel előbb északnyugaton, majd egyre délkeletebbre másutt is hószállingózásra,

kisebb havazásra lehet számítani az országban.

Késő délutántól, estétől különösen az Észak-Dunántúlon, majd a középső országrészben vékony, néhány centiméteres hólepel is kialakulhat.

Többfelé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél, amelyet elsősorban a Dunántúli-középhegységben viharos lökések is kísérhetnek.

A csúcsérték többnyire fagypont közelében alakul, míg késő este mínusz 7 és plusz 1 fok közötti értékek valószínűek.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami

növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz az új esztendő első napjaiban?

Újév napján délelőtt még borult maradhat az ég, elszórtan hószállingózással, kisebb havazással. A délutáni óráktól nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, miközben a délnyugati szél egyre élénkebbé válik. A csúcshőmérséklet 2, 3 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Pénteken nagyrészt felhős, párás idő ígérkezik. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és 5 fok között mozog majd.

Szombaton továbbra is borongós marad az idő, élénk, erős délnyugati széllel. Több helyen várható csapadék, többnyire eső formájában, de északon és északkeleten havas eső, havazás is kialakulhat. Később délen is változhat a csapadék típusa.

A hőmérséklet 1 és 10 fok fok közé emelkedik.

Vasárnap az esőt fokozatosan havazás válthatja fel, miközben az északi szél megerősödik, helyenként hófúvás is kialakulhat. A hőmérséklet 1 fok környékére esik vissza.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)