A „borzalmas” Van Gerwen szerint járt neki a pofon, de a kiejtője önmagát is ostorozza

A háromszoros világbajnok Michael van Gerwen számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Londonban zajló PDC-dartsvilágbajnokságon. A holland sokat hibázott, Gary Anderson ezzel élni tudott, bár szerinte ő is borzalmasan játszott. Van Gerwen vesszőfutása folytatódik, most önmagát ostorozza.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 9:46
Michael van Gerwen tudja, csak magát okolhatja a vereségért Fotó: Katie Chan
2022 óta először fordul elő, hogy a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen nincs a legjobb nyolc között a PDC-dartsvilágbajnokságon. Ez volt az utolsó fejezete a holland játékos legszörnyűbb évének, amely során tavasszal elvált a feleségétől, gyermekei anyjától, Daphne Goverstől, és ez a szakítás annyira megviselte, hogy egy ideig még a tábla felé sem nézett.

Van Gerwen helyett Gary Anderson jutott a negyeddöntőbe a darts-vb-n
Van Gerwen helyett Gary Anderson jutott a negyeddöntőbe a darts-vb-n Fotó: John Walton / PA Wire

Anderson: nagy siker a borzasztó estén

Már régen visszatért, de a vb nem az elképzelései szerint alakult. Persze nem szégyen egy kétszeres világbajnoktól kikapni, még ha Gary Anderson viszonylag simán, 4:1-re is győzött. A negyeddöntőbe jutott skót nem volt elájulva magától.

Szerintem borzalmas voltam, és Michael is borzalmas volt! Tudtam, hogy Michael időnként elhibáz néhány duplát, de nem ennyit 

– mutatott rá Anderson a Sky Sportsnak. – Ma este, mióta felmentem a színpadra, egyszer sem éreztem magam igazán rendben, és szerintem Michael sem. Próbáltam belőle energiát meríteni, és ő is belőlem.

Van Gerwen magának köszönhette a vereséget

Valóban, Van Gerwen rengeteget hibázott. Nem is keresett kibúvókat a nyolcaddöntőben való kiesése után, még ha nem is feltétlenül érzi úgy, hogy a rosszabban teljesítő dartsos búcsúzott.

– Őszintén szólva nem gondolom, hogy én voltam a gyengébb játékos. Csak ő volt élesebb a legfontosabb pillanatokban, olyankor nem kegyelmezett. Ezen a szinten ezért keményen megbüntetnek – sajnálkozott a holland, aki hullámzóan játszott, a maximumok után olykor olyan kör következett, amikor tripla nélkül maradt. – Túl sok olyan tripla nélküli kör volt, és ez a gond. De végső soron leginkább arról az egyetlen nyílról van szó a megfelelő pillanatban. Ma pedig ezt túl gyakran rontottam el.

Amikor visszajött 2:1-re, Van Gerwen reménykedni kezdett, de Anderson nem hagyta, hogy sokáig álmodozzon, egy-egy kiszállóval tett erről. – Ilyen pillanatokban azt gondolod, hogy még mindig van némi esély. De őszintének kell lennem és elismerni az érdemeit. Olyan pillanatokban száll ki 81-ről vagy 84-ről, amikor a leginkább fáj. Ez klasszis teljesítmény. Nekem kemény volt, de ezért a vereségért csak magamat okolhatom, efelől nincsenek kétségeim.

Van Gerwen bevallottan nem találta a ritmust ezen az estén. – Ha jól érzed magad, minden magától gyorsabban és simábban megy. Mindenki tudja, hogyan működik ez, különösen az én szintemen – és nem sokan játszanak azon a szinten.

 

