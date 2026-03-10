idezojelek
Vélemény

Minket fenyeget a maffiaállam

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

Hegyi Zoltán
2026. 03. 10.
Nos, amennyiben valakinek hiányzott még egy adag agyrém az eddigiek mellé, az megkapta. Nesze sánta, itt egy púp. De mielőtt belevágnánk a közepébe, jöjjön valami jó is, vigyázó szemünket vessük Kazincbarcikára. Amúgy is vetettük, mivel a múlt héten a Kazincbarcelona kétszer is összecsapott a Zöld Sasokkal, és először hősies küzdelemben kis híján hatalmas meglepetést okozott, majd pár nappal később összeomlott. Ezután következett a barcikai időközi választás, amelynek kapcsán az úgynevezett baloldal figyelmen kívül hagyta Orbán Viktor ajánlását, hogy tudniillik először ejtsük el a medvét, utána kezdjünk el tárgyalni a szűccsel. Ittak hát előre a jószág bőrére mint a kefekötő, most meg lehet magyarázkodni, hogy alacsony volt a részvétel, a szekta tulajdonképpen nem is indult, meg a többi hülyeség.

A valóságban az történt ugyanis, hogy a hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett, míg a lízingelt párt támogatottja a harmadik helyre futott be. Egy olyan helyen esett meg az eset, ahol az elmúlt tizenhat évben a Fidesznek nem sok babér termett. 

Hogy mi történt Barcikán, immár másodszor egy időközin, azt majd kielemzik az elemzők, én csak leírom, hogy mire gondolok.

Szóval, szerintem az van, hogy a barcikaiak nem hülyék. Lehet, hogy sokan közülük baloldalinak vallják magukat, de semmi esetre sem kretének, pláne nem agyhalottak ugye, ahogyan a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója szereti nevezni a fátyolos tekintetű híveit. És egyszerűen összerakták a dolgokat. Rájöttek, hogy Magyarországon már jó ideje a Fidesz képviseli a tradicionális baloldali értékeket. Is. Itt jegyzem meg szögletesben, hogy a hazai baloldal történelmi bűnt, mi több, hibát követett el azzal, hogy nem Schiffer Andrásba vetette a bizalmát, hanem önsorsrontó módon az időről időre felbukkanó szélfúttákba, akik rá­adásul a multinacionális nagytőke érdekeit képviselik a melósoké helyett. Ide vezet az elvakult, gázpisztolyos, láncfűrészes, vigyorgó fejes, akasztani vágyó gyűlölet és hogy az egyedüli koncepció az, hogy vesszen Orbán, a többit majd meglátjuk. Zárójel bezárva. 

Aztán a közelmúlt eseményeit összeragasztva valószínűleg rádöbbentek arra is, hogy mind­annyian jobban járunk, ha egy államférfiúi erényeket csillogtató kormányos áll a rúdnál, mintha egy sértett eszelős tenné ugyanezt, háta mögött a részvényesekkel, az öntökönlövőkkel és egy olyan ország vezetésével, amelyik éppen most készül végképp kiírni magát az Európa-széli civilizációból. 

Is. És ennyi most elég is volt. És valószínűleg elég is lesz, tekintve, hogy lehet reménykedni az alacsony részvételi arányban, ám a pártpreferenciák nagyobb voksarány mellett sem szoktak változni. Így megy ez. De hogy egy Gulyás Gergely-i észrevétellel éljek inkább: „Aligha bízhat józan ésszel bárki abban, hogy aki most elment és a Fideszre szavazott, az öt hét múlva nem így tesz.” Attól függetlenül, hogy mire hallgat, a szívére, az eszére vagy a zsebére.

De ha már civilizáció. Orbán Viktor megszólalásaiban jó ideje civilizációs kérdéseket feszeget, ahogyan az egy széles látókörű politikushoz illik, ilyenért sírnak a népek Ausztriától Németországon át Franciaországig. Elképzelném ebben a szerepkörben a szektavezető urat, de nem megy, mert megfelelő képességek híján a feltételezés a fantasybe oltott sci-fi tartományába tartozik. Ezek a civilizációs kérdések rendre felmerülnek az egyre elszántabb háborúellenes DPK-nagygyűléseken is. Legutóbb, Debrecenben, ahol a kálvinista kérdezők brillíroztak, a legfeltűnőbb kérdező Orbán Viktor „állapota” felől érdeklődött.

Orbán humora legendás, épít is rá rendesen, de hogy egy bereményis-Cseh Tamás-os fordulattal éljek, „az azért mégiscsak meghökkentő”, hogy miután életveszélyesen megfenyegetik, mennyire vicces és laza, ugyanakkor erőt és magabiztosságot sugároz a zűrzavar kellős közepén. Amire égető szükség is van, miután barátságtalanék ezúttal ugyan nem robbantottak (bár ki tudja), csupán elzárták a csapot, amivel veszélyeztetik két szuverén uniós ország energiaellátását, megfenyegetik Magyarország miniszterelnökét, zsákokról hörögnek, amelyekbe magyar férfiakat gyömöszölnének és folytathatnánk mindazt, amivel a kommentelő szektatagok mélységesen egyetértenek, a végtelenségig. 

A vodkagőzös harmadik vonalbelieket hagyjuk, de amikor ez a szöveg eléri a legfelső állami vezetést, akkor bízvást beszélhetünk (ismét) maffiaállamról.

Ezt a kidobóember-tempót ismerjük a kilencvenes évekből, ez ment a budapesti éjszakában egészen Pintér Sándor megjelené­séig. És köszönjük szépen, de ebből sem kérünk soha többé. Mert ez egy másik „civilizáció”.

