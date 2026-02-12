idezojelek
Vörösterror Budapesttől Milánóig

HETI AGYRÉMEK – A firenzei és római események után ezúttal az olaszoknál elszakadt a cérna.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Fotó: MATTIA RINALDI
Többféle terror létezik a fizikaitól a lelkiig, fajtái gyakran össze is keverednek. A terror nyílt erőszak, elmegy a fizikai megsemmisítésig, minimális célja minden esetben a félelem, a rettegés kiváltása. Létezik állami terror is, példa erre Észak-Korea, ahol a hatalom elképesztő, szürreális körülmények között tartja a szerencsétlen népet. A rezsim abnormális. A diktatúrákban megszokott sanyargatások mellett olyan eszközöket is bevet, amelyeket viszonylag ép elmével azért nehéz elképzelni. Amint arról már többször is írtunk, az országban tilos nézni többek között a Squid Game című sorozatot vagy K-pop-számokat hallgatni, mert azok a dél-ko­reai (pop)kultúra termékei, a dekadencia megjelenítői. Pontosabban ezek a produktumok egy olyan rothadt ideológia közvetítői, amely megbénítja a nép forradalmi érzékét. Bármit is jelentsen ez ugye. Mindenesetre hoztak ellene egy jogszabályt, a reak­ciós gondolatok és kulturális termékek elleni törvényt, amelynek nevében az „elkövetőket” börtönbe, kényszermunkatáborba zárták.

Aztán szintet léptek és megkezdődtek a kivégzések. Ezek akár nyilvánosak is lehetnek, és elrettentés céljából kivezénylik rájuk az iskolás gyerekeket. És akasztottak már fel középiskolásokat is, nyilván a miheztartás végett. 

Nem lesz könnyű, de próbáljuk meg elképzelni. Ülünk otthon a kanapén és békésen nézünk egy sorozatot, amikor is egy feljelentés nyomán ránk töri az ajtót – természetesen bármiféle bírói végzés nélkül – a 109-es egység elnevezésű akciócsoport, és már visznek is, családostul. Mocsarat lecsapolni, vagy egyenesen a bitófa alá. De, mivel a rezsim nemcsak gonosz, de még velejéig korrupt is a tetejébe, akár meg is úszhatjuk népellenes tevékenységünk következményeit. Ha van pénzünk és lefizetjük a rendőröket, megúszhatjuk enyhébb büntetéssel is. Ajánlom mindezt az itthon bőszen diktatúrázó félrebeszélők szíves figyelmébe.

De ha már hazaértünk. Létezik másfajta terror is. Nem állami, ám szintén vörös. 

Majd három évvel a budapesti úgynevezett antifasiszta támadások után első fokon ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék. Már akivel kapcsolatban egyáltalán lehetett, mivel a végtelenül aljas Ilaria Salis mentelmi joga mögé bújva nyugodtan ekézheti tovább a magyarokat az Európai Parlament képviselőjeként. 

Na ez azért sok mindent elárul arról a társaságról. Viszont itt maradt nekünk ez a Maja Trux művésznevű valami, kapott is mindjárt nyolc év fegyházat. Ez még változhat persze, de erős kezdés. A negyedrendű Majáról – teljes joggal – készült elmeorvosi szakvélemény is, mindjárt egy százharminckét oldalas. Nem ismerhetjük a teljes műleírást, annyit azonban megtudhattunk belőle, hogy élettani adatai normálisak. Ugyanakkor hajlamos magát a fantáziájában felnagyítani, szorongásra és teátrális reakciókra szintén hajlamos és még rejtőzködésre is, valamint beszabályozott személyisége van. Agresszió nem jellemzi. (!) Ám a mostani élethelyzetében ha fél, akkor erőszakossá válhat, így próbál védekezni. (!) A szakvélemény szerint viszont az elkövetés idején nem volt olyan kóros elmeállapotban és nem szenvedett olyan elmezavarban, ami miatt ne ismerhette volna fel a bűncselekmények elkövetésének súlyát. Csak emlékeztetőül, 

ezek az alakok lesből támadva vertek véresre embereket a budapesti utcákon. Volt olyan áldozat, akinek huszonnégy öltéssel varrták össze a fejsérüléseit. A tárgyaláson elhangzott védőbeszédből most nem idéznék, az mindennek a teteje, illetve az alja, de az ügyvéd ezért kap pénzt, 

lapozzunk. Azt viszont állapítsuk meg, hogy ez az úgynevezett Antifa egy terrorszervezet. Módszerei semmiben nem különböznek az SA és a Lenin-fiúk módszereitől.

Mindeközben Olaszországban megkezdődött a téli olimpia. És ha már így alakult, 

megjelentek a milánói utcákon az ellene tüntetők is. Csak a szokásos társaság: sötétzöldek, anarchisták, kommunisták, antifasiszták, Hamász-simogatók, másod- és harmadgenerációs bevándorlók, akik annak a közegnek a szétverésére szakosodtak, amely befogadta őket. A tüntetés menete is szokásosnak mondható, tehát „erőszakba torkollott”. 

Azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy megcifrázták pokolgépes merénylettel és szabotázsakciókkal, amelyekkel kapcsolatban a hatóságok terrorizmus címén indítottak vizsgálatot. És akadt még egy árnyalat. Úgy tűnik, a firenzei és római események után ezúttal az olaszoknál elszakadt a cérna. A rendőrök nem biztosítottak díszkíséretet, nem fogták menekülőre, hanem odapörköltek egyet. És nevén nevezték a dolgot.

