A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Sejtettem, mondjuk gyakran, néha egy kis büszkeséggel a hangunkban, hogy lám-lám, mi megmondtuk, mert megéreztük vagy valami hasonló történt velünk. De mi is az a sejtés? Nézzünk először egy „hivatalos” magyarázatot. A sejtés tulajdonképpen egy gondolati folyamat, aminek során valaki nem teljesen információk vagy megfigyelések alapján vélekedik valamiről vagy feltételez valamit. Ez a fajta következtetés gyakran az intuícióra, az emberi érzékelésekre és tapasztalatokra támaszkodva jön létre.

Általában nincsenek mögötte teljesen megalapozott érvek vagy bizonyítékok. Ennek ellenére a mindennapi életben gyakran használjuk a sejtéseket döntéshozatalkor vagy egy probléma megoldásánál.

A sejtés közeli rokona a hipotézis, ami viszont már egy tudományosan megfogalmazott feltételezés. Ellenőrizhető, cáfolható, célja a jelenségek magyarázata vagy előrejelzése. Hogy a magyar nyelv egy csoda, az egyik legnagyobb ajándék amit kaptunk az út elején, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sejtés szavunknak is szekérderéknyi szinonimája van. Kedvünk szerint kiválthatjuk a sejtést találgatással, hatodik vagy szaglóérzékkel, szimattal, előérzettel, intuícióval, gyanúval, megérzéssel vagy akár feltevéssel.

Létezik matematikai sejtés is (hosszú a lista), ez egy olyan állítás, amely a matematikai logika eszközeivel formálisan nem bizonyított, ám egy elfogadott szaktekintély kijelentése szerint erősen valószínű. De ez egy másik galaxis, amikor matematikus ismerőseim könnyed cseverészésbe kezdenek ezekről a sejtésekről, általában sejtelmem sincs, hogy miről beszélnek.

Maradnék tehát először inkább a focinál, azt legalább műveltem egy jó ideig.

Szóval, az sejthető volt, hogy Varga Barnabás (ki más?) inkább előbb, mint utóbb befejeli az első gólját Athénban, meg is történt annak rendje és módja szerint, tehát a sejtés beigazolódott. Itt jegyzem meg mintegy közbevetőleg, hogy a Liverpool is jól járt volna vele és Tóth Alexszel is (na ő, gyanúm szerint nem a Bournemouth-ban fog megöregedni, inkább kinéz neki a kerkezi út), megvehették volna őket a büdzséjükhöz képest gombokért ahelyett, hogy csilliárdokat költenének a piacon. És (nem tudom megállni), akkor még a magyar szabálynak (visszautasíthatatlan ajánlásnak) is megfeleltek volna.