Fehér por Magyarék házibuliján: itt az újabb fordulat!

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyett immár a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek bűnügyi főosztálya vizsgálja azt a feljelentést, amit Tényi István tett Magyar Péter botránya kapcsán kábítószer birtoklása, tiltott adatszerzés és személyes adattal való visszaélés miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Információnk szerint ugyanez a főosztály vizsgálja azokat a feljelentéseket is, amit

a Tisza Párt elnöke, illetve annak a lakásnak a tulajdonosa tett, ahol Magyar Péterék 2024 augusztusában buliztak és ahol drog is lehetett.

Íme, a drogbotrány

A botrány azzal kezdődött, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével honlap jelent meg, amin egy fekete-fehér felvétel látható egy széttúrt ágyról, az éjjeliszekrényen fehér porral.

Nem sokkal később, február 12-én Magyar a közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban.

Azt mondta, az ingatlanban többen voltak, a nappaliban egy asztalon alkoholt és kábítószergyanús anyagot látott. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Cáfolták Magyar Pétert

A Tisza Párt elnökének magyarázkodása után egyre több információ került nyilvánosságra. Kiderült, hogy azon az éjszakán Magyarral együtt hat ember biztosan tartózkodott az Erzsébet körúti bérelhető ingatlanban.

A Tisza vezetője mellett ott volt a korábbi barátnője, Vogel Evelin, továbbá egy Abdoul nevű arab származású férfi, egy ukrán nő, aki Abdoul elmondása szerint Vogel Evelin barátnője, illetve Magyar Péter testőre, valamint a házigazda.

Az arab férfi nyilatkozataiból kiderült, hogy a szóban forgó személyek mindegyike ismerte Magyar Pétert, ami azért figyelemre méltó, mert a politikus a videójában azt állította: a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.

Vándorútra indult a fehér por

Abdoul elmondása szerint az egész úgy kezdődött, hogy a Tisza Párt akkori rendezvényének helyszínén, a Lock nevű szórakozóhelyen (ami egyébként egy ukrán milliárdos család érdekeltsége) Magyarékkal együtt buliztak, majd hajnal felé további szórakozás lehetőségét keresték. Ekkor vetődött fel az Erzsébet körúti házibuli, ahová Magyar testőre vitte el őket.

Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, vele kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel. Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel

– nyilatkozta Abdoul, aki arról is beszélt, hogy a fehér por később eltűnt az asztalról és „valahogy” bekerült a hálószobába. Oda, ahol Magyar és Vogel töltötték az éjszakát. Megjegyezte azt is, hogy ekkor már csak a házigazda volt ott és ők négyen, a testőr pedig a konyhában tartózkodott, onnan „vigyázott” rájuk.