A szólásszabadságot támadja a brit kormány

Új front nyílt a kultúrharcban Nagy-Britanniában. Keir Starmer baloldali kormánya nyilvánosságra hozta a „társadalmi kohéziós stratégia” részeként azt a dokumentumot, amely definiálja a muszlimellenes tevékenység fogalmát. A kabinet most sürgeti a közszférát, a magánvállalatokat és a jótékonysági szervezeteket, hogy fogadják el ezt a nem kötelező érvényű, ám annál nagyobb nyomást gyakorló iránymutatást, ez azonban óhatatlanul együtt járhat a szólásszabadság sérülésével.

A brit kormány ismét a szólásszabadságot áldozná be a muszlim kisebbség érdekében (Forrás: Anadolu via AFP)

Az eredeti tervekben még nem „muszlimellenes ellenségeskedés”, hanem iszlamofóbia szerepelt, ám a kifejezést az utolsó pillanatban megváltoztatták, vélhetően azért, mert még a kormányzaton belül is felmerült a gyanú: ez a megfogalmazás valójában az iszlám vallás kritikájának betiltását jelentené – írja a The Telegraph brit napilap.