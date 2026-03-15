A szólásszabadságot támadja a brit kormány

Bár a kormányzat igyekszik nyugtatni a kedélyeket, mondván, a definíció a védett véleménynyilvánításra is sorol fel példákat (ilyen a valláskritika, a gúnyolódás vagy a közérdekű viták), a kritikusok szerint a gyakorlatban ez kevés lesz. John Cooper konzervatív képviselő a Monty Python Brian élete című filmjét hozta fel példaként, emlékeztetve:
Korán megtanultam, hogy egy modern demokráciában senkinek nincs joga ahhoz, hogy ne sértsék meg vagy ne bántsák meg. Akkor miért van az, hogy ezen a helyen, a demokrácia bölcsőjében, burkolt blaszfémiatörvényt vitatunk meg?
A kormányzati dokumentum következő lépései között szerepel, hogy az iskolák, egyetemek, az egészségügy és a műsorszolgáltatók is alkalmazzák a definíciót. Sőt, jelentési forródrótokat és eljárásrendeket is javasolnak az incidensek „pontos azonosítására és rögzítésére”. Ez a gyakorlat kísértetiesen hasonlít a sokat bírált „bűncselekménynek nem minősülő gyűlöletcselekmények” rendszerére, ahol a rendőrség online viták miatt indított vizsgálatokat, és amelyet épp most terveztek felszámolni.
Lord Walney, a kormány korábbi szélsőségességellenes felelőse a The Timesnak nyilatkozva arra figyelmeztetett: a szélsőségesek felhasználhatják ezt a definíciót arra, hogy eltereljék a figyelmet a nyugati értékek aláásására irányuló törekvéseikről, és megfélemlítsék muszlim társaikat.
Miközben a Munkáspárt a társadalmi kohézióra hivatkozik, és a statisztikák valóban a vallási alapú bűncselekmények növekedését mutatják (a muszlimok elleni esetek száma közel egyötödével nőtt), sokan úgy látják: a megoldás nem a cenzúra és a megfigyelés kiterjesztése, hanem a valós problémák, köztük az integrációs nehézségek és a párhuzamos társadalmak őszinte kibeszélése lenne. A brit baloldal azonban a jelek szerint inkább a szőnyeg alá söpörné a konfliktusokat, miközben a véleménynyilvánítás szabadságát feláldozza az ideológia oltárán.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
