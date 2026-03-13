Így néz ki a szólásszabadság Nagy-Britanniában: tömeges letartóztatások online kommentek miatt
Az Egyesült Királyságban évente mintegy 12 ezer embert tartóztatnak le sértőnek minősített online hozzászólások miatt. A brit rendőrség naponta átlagosan több mint harminc embert vesz őrizetbe a közösségi médiában vagy más felületeken közzétett bejegyzések miatt, ráadásul rendre homályos törvényekre hivatkozva lépnek fel az internetezőkkel szemben. A növekvő számok vitát váltottak ki a szólásszabadság helyzetéről.
A statisztikák szerint évente mintegy 12 ezer letartóztatást hajtanak végre a 2003-as kommunikációs törvény 127. szakasza, illetve az 1988-as rosszindulatú kommunikációról szóló törvény 1. szakasza alapján. Ezek a jogszabályok lehetővé teszik a fellépést olyan esetekben, amikor valaki „sértő” üzenetet küld, vagy „illetlen, obszcén vagy fenyegető” tartalmat oszt meg.
A rendelkezések alapján akár olyan üzenetek miatt is eljárás indulhat, amelyek másoknak „kellemetlenséget”, „zavarodottságot” vagy „szorongást” okoznak.
A rendőrség szerint ezek az intézkedések a zaklatás és az online visszaélések visszaszorítását szolgálják, a kritikusok azonban úgy vélik, a szabályok túlságosan tág értelmezést tesznek lehetővé. A The Times adatai szerint 2023-ban 37 rendőri szerv összesen 12 183 letartóztatást hajtott végre ezekre a törvényekre hivatkozva. Ez napi átlagban mintegy 33 esetet jelent. A szám jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest: 2019-ben még 7734 ilyen őrizetbe vételt regisztráltak.
A pandémia előtti időszakhoz viszonyítva ez közel 58 százalékos emelkedést jelent.
Miközben a letartóztatások száma növekszik, a kommunikációs bűncselekmények miatti elítélések száma éppen ellenkező irányba mozdult el. Az Igazságügyi Minisztérium adatai szerint 2023-ban mindössze 1119 ítélet született a két említett jogszabály alapján. Ez majdnem a felére csökkent a 2015-ös adatokhoz képest, amikor 1995 embert találtak bűnösnek ilyen bűncselekményekben. A szakértők szerint ennek több oka is lehet. Sok ügy például bíróságon kívüli egyezséggel zárul.
A leggyakoribb indok azonban az úgynevezett bizonyítási nehézség: előfordul, hogy a sértett nem kívánja folytatni az eljárást, vagy nem támogatja a vádemelést.
A növekvő számok vitát váltottak ki a szólásszabadság helyzetéről. Polgári jogi szervezetek attól tartanak, hogy a rendőrség túlzottan széles körben alkalmazza a kommunikációs bűncselekményekre vonatkozó szabályokat. Jake Hurfurt, a Big Brother Watch nevű szervezet vezető kutatója szerint a tendencia aggodalomra ad okot. Úgy fogalmazott: a rendőrség jelentős erőforrásokat fordít olyan emberek letartóztatására, akik ugyan sértő tartalmakat tesznek közzé az interneten, de ezek nem feltétlenül illegálisak. A szakember szerint a „homályos kommunikációs bűncselekmények” szigorú alkalmazása veszélyezteti az online véleménynyilvánítás szabadságát.
Hangsúlyozta, hogy a rendőrségnek szem előtt kell tartania: a szólásszabadság alapvető jog, ezért csak akkor indokolt a beavatkozás, ha az valóban szükséges.
Hurfurt arra is figyelmeztetett, hogy az indokolatlan letartóztatások visszatartó hatást gyakorolhatnak az emberekre, ami hosszabb távon a demokratikus vita beszűküléséhez vezethet.
A kritikusok szerint az ügyek egy része kifejezetten túlzónak tűnik.
A The Times például beszámolt egy esetről, amikor a hertfordshire-i rendőrség hat rendőrt küldött ki egy házaspárhoz. A rendőrök őrizetbe vették a párt, és nyolc órára cellába zárták őket, miután gyermekük általános iskolája panaszt tett az általuk küldött e-mailek mennyisége és a szülői WhatsApp-csoportban tett „becsmérlő” megjegyzések miatt. Az 50 éves Maxie Allent és a 46 éves Rosalind Levine-t zaklatás, rosszindulatú kommunikáció és az iskola területén okozott felbujtás gyanújával hallgatták ki. Az ügyben öt hétig tartó nyomozás után a rendőrség végül arra jutott, hogy nincs szükség további intézkedésre. Andy Prophet, Hertfordshire rendőrfőnöke azt mondta, a rendőrség törvényesen járt el, és korábban figyelmeztetéseket is kiadott.
Ugyanakkor elismerte, hogy utólag visszatekintve „ugyanezt az eredményt más módon is el lehetett volna érni”.
A statisztikákból az is kiderül, hogy 2023-ban a legtöbb ilyen letartóztatást a londoni Metropolitan Police hajtotta végre: összesen 1709-et.
Ezt a West Yorkshire-i rendőrség követte 963 esettel, majd a
Thames Valley-i rendőrség 939 letartóztatással.
Ha azonban a népesség arányában vizsgáljuk az adatokat, más kép rajzolódik ki. A legtöbb őrizetbe vétel 100 ezer lakosra vetítve Leicestershire-ben történt, ahol 83 ilyen esetet regisztráltak. A második helyen Cumbria áll 58 esettel, a harmadikon pedig Northamptonshire 50 esettel.
Szólásszabadság brit módra: rendőrök vitték el a népszerű írót a transzneműekről szóló posztjai miatt
Tavaly szeptemberben lapunk is beszámolt arról, hogy a díjnyertes ír komédiaírót, Graham Linehanot Londonban őrizetbe vették, mert közösségi médiás bejegyzéseiben kritizálta a transzneműeket.
Egy olyan országban, ahol a pedofilok büntetlenül megússzák, ahol a késes támadások megfékezhetetlenek, ahol a nőket minden alkalommal inzultus éri, amikor összegyűlnek, hogy felszólaljanak, az állam öt fegyveres rendőrt küldött ki, hogy letartóztasson egy komédiaírót e miatt a poszt miatt (és nem, tényleg nem találom ki)
– írta Linehan a Substacken. Az ír komédiaíró szerint azok között a bejegyzések között, amelyek miatt letartóztatták, volt egy, amelyben azt írta: a biológiai férfiak, akik női terekbe lépnek be, „erőszakos és bántalmazó cselekményt” követnek el.
"When you open up a newspaper and you see the words used... about sexual offenders who have suddenly decided they're women, and the word[s] 'her penis' comes up... I see something like that [and] I just think, well, I'm right and everyone else is wrong" https://t.co/4jlRiR0egG
Egy bejegyzés miatt 8 órán keresztül tartották fogva a rendőrök volt kollégájukat
Julian Foulkes, egy 71 éves egykori rendőr, megdöbbenéssel fogadta, amikor 2024 őszén a Kent megyei rendőrség házkutatási paranccsal jelent meg nála. A szólásszabadság került a vita középpontjába, miután egyetlen X-bejegyzése miatt nyolc órán át tartó őrizetbe vették. Az esetről itt írtunk részletesen.
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
Idén januárban a brit kormány üzenetet küldött Eva Vlaardingerbroeknek, amelyben közölte, hogy törölték az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges elektronikus utazási engedélyét, amely egy digitális engedély a vízummentes látogatók számára. Az utazási tilalom három nappal azután lépett életbe, hogy a jobboldali aktivista kritikus bejegyzést tett közzé az Egyesült Királyság miniszterelnökéről, Keir Starmerről – számolt be az esetről a Brussels Signal.
Keir Starmer wants to crack down on X under the pretense of “women’s safety”, whilst he’s the one allowing the ongoing rape and killing of British girls by migrant rape gangs.
Nyolc rendőrség – köztük az Egyesült Királyság második legnagyobb rendőri szervezete, a Police Scotland – nem válaszolt az információszabadságra vonatkozó megkeresésekre, vagy nem szolgáltatott megfelelő adatokat. Kérdéses, hogy a rendőrség meddig mehet el az online kommunikáció ellenőrzésében. A jogszabályok ugyanis nagyon tág értelemben határozzák meg a kommunikáció fogalmát: ide tartozhatnak a telefonhívások, a levelek, az e-mailek, sőt még a segélyhívó számokra érkező hamis bejelentések is.
A rendőrség szerint a szabályok alkalmazásakor minden esetben mérlegelik a szólásszabadság szempontját.
Egy szóvivő hangsúlyozta: bár a durva vagy sértő kommunikáció sokszor elfogadhatatlan, önmagában nem feltétlenül törvénytelen. Ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy a megnyilvánulás a szólásszabadság keretein belül marad, akkor nem rögzítik bűncselekményként.
Borítókép: Egy férfi zászlót tart a kezében a Tommy Robinson brit jobboldali aktivista támogatói által szervezett szólásszabadság-tüntetésen London belvárosában 2025. szeptember 13-án (Fotó: AFP)
