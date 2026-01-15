A brit kormány üzenetet küldött Eva Vlaardingerbroeknek, amelyben közölte, hogy törölték az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz szükséges elektronikus utazási engedélyét, amely egy digitális engedély a vízummentes látogatók számára. Az utazási tilalom három nappal azután lépett életbe, hogy a jobboldali aktivista kritikus bejegyzést tett közzé az Egyesült Királyság miniszterelnökéről, Keir Starmerről – számolt be az esetről a Brussels Signal.
Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen
Az Egyesült Királyság kormánya visszavonta Eva Vlaardingerbroek holland jobboldali aktivista beutazási engedélyét. A döntés értelmében a kommentátor vízum nélkül nem léphet be az országba, és a határozat ellen fellebbezésre sincs lehetősége. A nő szerint az intézkedés egy, Keir Starmer brit miniszterelnököt élesen bíráló közösségi médiás bejegyzése után született.
Ez azt jelenti, hogy Vlaardingerbroek, a nemzetközi jobboldali mozgalom egyik meghatározó hangja, vízum nélkül nem utazhat az Egyesült Királyságba.
A brit kormány Vlaardingerbroek által megosztott nyilatkozata szerint „az Egyesült Királyságban való jelenléte nem tekinthető a közjó szempontjából előnyösnek”. Hozzátették, hogy a döntés ellen nem lehet fellebbezni. Az érdemi tiltás egy olyan mérlegelési jogkör, amelyet az Egyesült Királyság belügyminisztériuma gyakran alkalmaz olyan személyek esetében, akiknek magatartása, nézetei vagy lehetséges tevékenységei várhatóan rendbontást szítanak, károsítják a közösségi kapcsolatokat, vagy egyéb módon veszélyeztetik a közjólétet.
Vlaardingerbroek reakciója mindössze annyi volt: „Holy sh…t”. Hozzátette, hogy az utazási tilalom három nappal azután lépett életbe, hogy kritikus bejegyzést tett közzé az Egyesült Királyság miniszterelnökéről, Keir Starmerről.
Január 9-én ezt írta:
Keir Starmer a »nők biztonságára« hivatkozva akar fellépni az X ellen, miközben ő az, aki eltűri a brit lányok folyamatos megerőszakolását és meggyilkolását migráns erőszaktevő bandák által. Gonosz, megvetendő ember.
Vlaardingerbroek gyakran kommentálja a Nyugatra irányuló tömeges migráció negatív következményeit, statisztikák és események alapján összekapcsolva azt a magasabb fokú bűnözéssel és társadalmi problémákkal. Erős támogatója a visszatelepítésnek (remigration), és rendszeresen figyelmeztet a „népességcserére”.
A nyitott határok árnyoldalaira való összpontosítása, valamint a sokszínűség és a progresszivizmus kritikája miatt a mainstream médiában és a baloldali-közép kormányok részéről gyakran szélsőjobboldaliként írják le.
Többször próbálták már elhallgattatni
Vlaardingerbroek korábban már tapasztalt közösségimédia-tiltásokat.
2023 márciusában, nem sokkal azután, hogy Elon Musk felvásárolta a Twittert, és megkezdődött az X-re történő átnevezés, fiókját az akkori üzemeltető magyarázat nélkül véglegesen felfüggesztette.
Fellebbezett, és a nyilvános felháborodást követően órákon belül visszaállították a fiókját. 2025 novemberében nyilvánosan bejelentette, hogy az X-en „árnyéktiltás” alatt áll. Ezt kifejezetten az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) alatti korlátozásoknak tulajdonította, amelyek az unióban korlátozták láthatóságát és megjelölték tartalmait, miközben máshol minden a megszokott módon működött.
Ezt röviddel később feloldották, állítólag az X vezetésének, és esetleg személyesen Musknak a beavatkozása miatt.
A CPAC 2024 konzervatív rendezvényen, Magyarországon elmondott beszédét a YouTube betiltotta, később azonban feltöltötték az X-re, ahol több mint 50 millió megtekintést ért el.
Vlaardingerbroek brit kitiltása egy súlyos migrációs válság idejére esik, amikor rekordszámú illegális migráns érkezik továbbra is a brit partokra. Velük a brit kormány ugyanakkor befogadóbb, élelmet és szállást biztosít számukra.
Más konzervatív kommentátorok és felhasználók őrültségnek nevezték a kitiltást, és annak bizonyítékát látják benne, hogy a brit kormány a kritikusok elhallgattatását részesíti előnyben a valós fenyegetések kezelésével szemben.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója is reagált Vlaardingerbroek kitiltására. Hangsúlyozta, hogy nem elszigetelt esetről van szó, és kiállnak a kommentátor, valamint a véleménynyilvánítás szabadsága mellett.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
