Véleményterror a Keir Starmert kritizáló jobboldali aktivista ellen

Ez azt jelenti, hogy Vlaardingerbroek, a nemzetközi jobboldali mozgalom egyik meghatározó hangja, vízum nélkül nem utazhat az Egyesült Királyságba.

A brit kormány Vlaardingerbroek által megosztott nyilatkozata szerint „az Egyesült Királyságban való jelenléte nem tekinthető a közjó szempontjából előnyösnek”. Hozzátették, hogy a döntés ellen nem lehet fellebbezni. Az érdemi tiltás egy olyan mérlegelési jogkör, amelyet az Egyesült Királyság belügyminisztériuma gyakran alkalmaz olyan személyek esetében, akiknek magatartása, nézetei vagy lehetséges tevékenységei várhatóan rendbontást szítanak, károsítják a közösségi kapcsolatokat, vagy egyéb módon veszélyeztetik a közjólétet.

I’ve been banned from traveling to the UK. 🇬🇧



No reason given. No right to appeal. Zero due process.



Just an email saying the UK government deems me "not conducive to the public good" - exactly three days after I criticized Keir Starmer.



I guess my point that the UK is no… pic.twitter.com/JAcMMcjf1I — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 14, 2026

Vlaardingerbroek reakciója mindössze annyi volt: „Holy sh…t”. Hozzátette, hogy az utazási tilalom három nappal azután lépett életbe, hogy kritikus bejegyzést tett közzé az Egyesült Királyság miniszterelnökéről, Keir Starmerről.

Január 9-én ezt írta:

Keir Starmer a »nők biztonságára« hivatkozva akar fellépni az X ellen, miközben ő az, aki eltűri a brit lányok folyamatos megerőszakolását és meggyilkolását migráns erőszaktevő bandák által. Gonosz, megvetendő ember.