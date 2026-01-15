Megváltozott a nemzetállamok hozzáállása a migrációhoz

Bakondi György felidézte, 2015-ben voltak, akik úgy gondolták, hogy nagyon jó, hogy jönnek a migránsok, mert az érkező, magasan képzett bevándorlók megoldják a munkaerőproblémákat. A Tiszta Párt részéről ilyen vélemény Magyarországon is újra elhangzott – mondta, hozzátéve: ezen rendkívül módon csodálkozott, mert egész Európa tudja, hogy ez nem így van.

A változást a lakosság által a mindennapokban tapasztalt negatívumok okozták – közölte a főtanácsadó, aki úgy fogalmazott, szinte nem tud olyan országot mondani, amely ne tett volna valamilyen lépést a migrációval szemben.

Kerítést építettek, szigorították vagy visszaállították a schengeni határ ellenőrzését, korlátozták a szociális ellátások igénybevételét, a családegyesítést, vagy – kevés sikerrel – próbálták a kiutasításokat végrehajtani

– sorolta a lépéseket a főtanácsadó. Bakondi György hangsúlyozta, nemzetállami szinten olyan változások kezdődtek, melyek a migránsok korlátlan beáramlását és folyamat az eddigi egyértelműen pozitív értékelést megváltoztatták.