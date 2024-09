Kész agyrém az uniós büntetés

Pedig az új uniós migrációs és menekültügyi szabályok azt vetítik előre, hogy egy uniós elosztási mechanizmus révén lényegében maguk az illegális migránsok vagy az őket Európába szállító embercsempészek fogják eldönteni azt, hogy Európában kik laknak majd. A hosszú távú gondok elsődleges forrása a már az EU-ba történő belépéskor a harmadik országbeli személyek ellenőrizhetetlensége és az ehhez kapcsolódó és abból hasznot húzó cselekmények: az embercsempészet, az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés, a hamis úti és a személyi okmányok előállítása, a feketegazdaság növekedése, a korrupció és a többi. A rövid távú hatások pénzügyi és biztonsági értelemben is jelentkezhetnek.

Egy friss német jelentés szerint 27 milliárd eurót tervez költeni az állam a migrációra, egy márciusi francia kimutatás alapján pedig a bevándorlás évente 20–33 milliárd euróba kerül a szintén bevándorlóországként számontartott Franciaországnak.

A szintén a francia sajtóból ismert, migránsok okozta gazdasági és agrárkárok már a biztonsági kockázatok között említhetőek, mint ahogy a folyamatos szexuális visszaélések például Németországban és Ausztriában. Mivel az Európai Tanács legújabb migrációs rendelettervezete több helyütt említi a szökés kifejezést az áthelyezett harmadik országbeli személyek kapcsán, meg kell említenünk a befogadóállomásokról történő szökés általi kockázatot is. E körben említhető a számos görög példa alapján statisztikailag igazolható növekedése a vagyon elleni bűncselekményeknek a nyitott táborok környezetében.

Miközben a hibás brüsszeli válaszok az elmúlt évtizedek legsúlyosabb és legösszetettebb gazdasági, politikai és társadalmi krízisét generálták számos nyugat-európai tagállamban, eközben az európai intézményekbe vetett bizalom is drasztikusan csökkent az európai polgárok körében végzett, Századvég által jegyzett kutatás, az Európa-projekt számai alapján. Nem mellesleg Brüsszel és politikai elitje jó részét mára foglyul ejtette a nemzetközi, nem kis részben Sorosék által finanszírozott NGO-k szakértői és aktivistavilága, amely meglátszik az uniós vezető intézmények értékorientációján és egyes döntésein is. Fontos ugyanakkor, hogy ma az unióban a tagállamoknak – így a tagállamok állampolgárai­nak – jogukban áll a józan ész és a normalitás mellett állást foglalniuk akár a migráció, akár a határvédelem, de a gender vagy éppen a háború kérdésében is.

A szerző alkotmányjogász