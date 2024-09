A migránsbusz nem magyar találmány: évek óta utaztatnak bevándorlókat liberális városokba

Röszke–Brüsszel feliratú buszokkal érkezhetnek a migránsok Magyarországról az Európai Unió központjába. Noha a kormány döntését ellenzéki oldalról temérdek kritika érte, a módszer egyáltalán nem ismeretlen: több Mexikóval határos amerikai állam is alkalmazza, tiltakozva a demokrata Fehér Ház bevándorláspárti politikája ellen – írja lapunkhoz eljuttatott elemzésében a Migrációkutató Intézet.

A Mexikóval határos amerikai államok már évek óta szállítják buszokkal a határra hivatalos személyi okmányok nélkül érkező migránsokat a bevándorláspárti nagyvárosokba (Fotó: AP/Eric Gay)

Emlékeztetnek, az Európai Bíróság szerint Magyarország uniós jogot sértett azzal, hogy korlátozásokat vezetett be az illegális migránsokra, hazánkra pedig kétszázmillió eurós bírságot szabott ki, amely naponta újabb egymillió euróval növekszik, ha a jogsértés továbbra is fennáll. A kormány erre válaszul jelentette be, hogy buszokkal fogják az irreguláris migránsokat Brüsszelbe szállítani.

Migránsbusz New Yorkba

A Mexikóval határos amerikai államok már évek óta szállítják buszokkal a határra hivatalos személyi okmányok nélkül érkező migránsokat a bevándorláspárti nagyvárosokba,

köztük Washingtonba,

New Yorkba,

Chicagóba,

Philadelphiába,

Denverbe és

Los Angelesbe.

A republikánus Greg Abbott vezette Texas 2022 áprilisa óta több mint 119 ezer migránst szállított az ország nagyvárosaiba. A helyzet súlyosságát a számok is jelzik: az állam 2021 márciusában indította el Lone Star nevű műveletét, melynek alatt már több mint 518 ezer illegális bevándorlót fogtak el, a letartóztatott bűnözők száma pedig a 46 ezret is meghaladta.

A texasi kormány egyértelműen Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök nyitott határok politikáját okolja a migránsválságért.

Greg Abbott többször hangsúlyozta: az illegális bevándorlás éppen azokat az államokat sújtja, melyek nemet mondanak a bevándorlásra. „Az Egyesült Államok fővárosába küldjük őket, ahol a Biden-kormányzat azonnal képes lesz kielégíteni azoknak az embereknek a szükségleteit, akiket átengednek a határukon” – fogalmazott a kormányzó, utalva arra, a Fehér Háznak így közvetlenül lehetősége lesz megtapasztalnia, milyen következményekkel járnak intézkedései. A szintén republikánus Davis Spiller texasi képviselő szerint a módszerrel fel tudják hívni a figyelmet a határmenti helyzet súlyosságára, amelynek egyébként hamar meglett az eredménye:

Chicagóba például több mint 33 ezren érkeztek, és januárban a téli hidegre hivatkozva J. B. Pritzker, Illinois kormányzója a migránsok szállításának leállítását kérte.

A szintén demokrata Jared Polis coloradói kormányzó pedig pénzügyi segítséget kért az amerikai vezetéstől.

Szíriából és Afganisztánból Brüsszelbe? Növekvő migrációs hullám

A tavalyi évvel összehasonlítva Magyarország déli határon csökkentek az érkezésszámok, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatai szerint így is közel 15 ezren választották eddig 2024-ben a balkáni útvonalat. A csökkenés oka, hogy tavaly október végén a szerb rendőrség és csendőrség összehangolt műveleteket hajtott végre, amelyek során a migránsok által használt szálláshelyeket felszámolták. Belgrád részéről azután következett az irányváltás , hogy az irreguláris migráció irányítását immár teljes egészében felfegyverzett embercsempészcsoportok vették át, közülük egykori afgán tálib harcosok is.

A szerb csendőrség mára nincs a terepen, a magyar–szerb határra zömében olyan konfliktusövezetekből érkeztek a migránsok, mint Szíria és Afganisztán (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

A szerb csendőrség azonban már nincs jelen a terepen, a migrációs nyomás pedig folyamatosan nő. Míg 2024 első hetében mindössze egy megakadályozott, tiltott határátlépés történt, ez a szám a 31. héten már 295, a 32. héten pedig 249 volt. A magyar–szerb határra zömében olyan konfliktusövezetekből érkeztek a migránsok, mint Szíria és Afganisztán.