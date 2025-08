A Fradi hőse az internetről tudta meg, hogy kirakták a BL-keretből – Keane most üzent neki

Az újonc Kazincbarcika ellen végig fölényben játszott a magyar bajnok Ferencváros, amely magabiztos, 3-0-s sikerrel szerezte meg az első győzelmét az NB I új idényében. Robbie Keane vezetőedző öt magyar játékost tett a kezdőcsapatba, köztük szerepelt Gruber Zsombor is, akiről éppen egy nappal korábban derült ki, hogy kikerült az FTC Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-selejtezős keretéből, és a helyére Gavriel Kanikovszkit választotta a klub. A Puskás Akadémiától 2024 elején leigazolt, de azóta a Zalaegerszegnél és az MTK-nál is kölcsönben szerepelt Gruber a Fradi színeiben első alkalommal játszott végig egy tétmérkőzést, és ezt kiváló játékkal, köztük egy büntetőből szerzett góllal és két gólpasszal hálálta meg.

A két gólpassza után Gruber Zsombor a 83. percben maga is betalált Gyollai Dániel kapujába az FTC és a Kazincbarcika NB I-es bajnokiján (Fotó: Polyák Attila)

Gruber Zsombor nem volt teljesen boldog az FTC sikere után

A Ferencváros 20 éves támadója a Kazincbarcika legyőzését követően az M4 Sportnak nyilatkozott, és az interjúban érződött, hogy fáj neki, hogy kikerült az UEFA-nak leadott BL-keretből.

– Köszönöm, hogy megkaptam a bizalmat, próbáltam élni vele. Nem vagyok benne a BL-keretben, erre valahogy reagálnom kellett, úgyhogy örülök, hogy nyertünk.

Igazából az internetről tudtam meg, szóval akkor nem nagyon tudtam reagálni rá, de a meccsen igen.

Ez is dolgozott most bennem, de mindig szeretnék mindenkinek bizonyítani és száz százalékot nyújtani – nyilatkozta Gruber Zsombor, akiben így is maradt némi hiányérzet a kihagyott helyzetek miatt.

Robbie Keane a Kazincbarcika ellen lehetőséget adott Grubernek, aki a mérkőzés embere lett (Fotó: Polyák Attila)

Robbie Keane is megszólalt Gruberről

Az M4 Sport ezután megkérdezte az ír szakembert is Gruber teljesítményéről szombat este, a Fradi trénere pedig nem hallgatta el a véleményét.

– A hozzáállásával sosem volt gond, mindig is kiváló és profi volt. Azt mondtam neki, hogy idén több lehetősége lesz, és most, hogy először játszott végig mérkőzést az irányításom alatt, élt is ezzel.

Örülök neki, hogy sikerült gólt és gólpasszokat szereznie, de az utolsó érintései és az akcióinak befejezései még hagynak egy kis kivetnivalót maguk után

– értékelt Robbie Keane, aki a csapatot illetően a második félidővel nem volt maradéktalanul elégedett.