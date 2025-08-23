Egészen döbbenetes dolgot tett Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pályafutása újabb mérföldkőhöz érkezett: a portugál világsztár karrierjének 40. kupadöntőjét játszotta. A szaúdi szuperkupadöntőt, amelyet Ronaldo csapata, az al-Naszr és az al-Ahli vívott egymással, semleges pályán, Hongkongban rendezték meg magyar idő szerint szombaton délután.

Cristiano Ronaldo tizenegyesből lőtt gólt Hongkongban

Fotó: WUN SUEN/AFP

Cristiano Ronaldo tizenegyest lőtt

A 41. percig nem esett gól, ekkor azonban az al-Naszr megszerezte a vezetést: Cristiano Ronaldo tizenegyesből volt eredményes. Már-már úgy tűnt, hogy ezzel a góllal ér véget az első félidő, de Franck Kessie még a szünet előtt, az első játékrész hosszabbításának végén egyenlített, így 1-1 volt a szünetben az állás.

A második félidőben sokáig nem esett gól, majd

a 83. percben Marcelo Brozovic megszerezte az al-Naszr második gólját,

amely egyben közelebb hozta Ronaldót az újabb sikerhez. Ám a brazil Ibanez mást gondolt erről, mert a 89. percben egyenlített, így az al-Ahli másodszor tréfálta meg az al-Naszr-t. 2-2, jöhetett a tizenegyespárbaj.

Az orosz rulettben Cristiano Ronaldo magabiztosan lőtte be csapata első tizenegyesét. Elnézve formáját, lőhette volna mind az ötöt. Három sorozat után 3-3 volt az állás, azaz addig nem történt hiba. A negyedik sorozatban Ronaldo csapattársa, Abdullah Al Khaibari hibázott, ezzel el is dőlt a kupa sorsa, amelynek CR már fogta a fülét. Ám ez az egy hiba az al-Ahli győzelmét jelentette.