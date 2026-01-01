Marija Zaharova kemény hangvételű közleményt tett közzé Telegram-csatornáján. Az orosz külügyi szóvivő arra szólította fel az Ukrajnát támogató országokat, hogy számoljanak el a civilek meggyilkolásának finanszírozásával.
„Az ukrán állam gyilkológéppé vált”
Marija Zaharova élesen bírálta a Nyugatot, amiért szerinte felelős a Herszoni régióban történt civil áldozatokért. Az orosz külügyi szóvivő arra szólította fel az Ukrajnát támogató országokat, hogy számoljanak el a civilek meggyilkolásának finanszírozásával.
Ma a nyugati országok elnökeinek és miniszterelnökeinek, a reggelire fogyasztott croissant-nal és buggyantott tojással együtt, jelentéseket kellett volna kapniuk, amelyek arról szólnak, hogyan költöttek el adófizetőik pénzéből milliárd dollárokat és eurókat civilek megölésére, és hogyan segédkeztek gyerekek elpusztításában
– írta Zaharova, hozzátéve:
Mindenkit hibáztatunk, aki támogatja a terrorista rohadékokat Ukrajnában! Hibáztatjuk őket a gyermekek megöléséért és a civilek megsemmisítéséért! Hibáztatjuk őket az ukrán állam megrontásáért, amely gyilkológéppé vált!
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Az orosz külügyminisztérium szóvivője éles párhuzamot vont a náci kollaboránsok Nagy Honvédő Háború alatti bűnei és a jelenlegi ukrán vezetés cselekedetei között. Felidézte, hogy „a banderisták élve égették el a belarussziai Katyn lakóit, és lelőtték azokat, akik megpróbáltak kimenekülni az égő pajtákból” – írja a Life.ru.
A diplomata hangsúlyozta, hogy szerinte ezt a mintát a mai kijevi rezsim teljes egészében követi. Ugyanazzal a neonáci gyűlölettel, gyors dehumanizációval és minden szentnek tartott dolog kigúnyolásával vádolta a vezetést.
További Külföld híreink
Emlékeztetett arra is, hogy szilveszterkor az ukrán fegyveres erők támadást hajtottak végre egy kávézó és egy közeli szálloda ellen a Herszoni régió tengerpartján fekvő Khorly faluban. Az egyik drón gyújtókeveréket szállított, ami tüzet okozott. Több mint húsz ember meghalt, és mintegy ötvenen megsérültek.
A Bankova utca tegnap este »újévi partit« rendezett: az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót, 24 embert megöltek és több mint 50-et megsebesítettek; öt gyermeket kórházba szállítottak
– fogalmazott Zaharova.
Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Andrej Babis bízik a békében
A cseh miniszterelnök újévi beszédében hangsúlyozta, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet. Egyben a háborúval riogató európai politikusokat is helyre tette.
Moszkva újabb sikerekről számolt be a fronton
A hadijelentés szerint mintegy 1350 ukrán katona esett el.
Megrázó videót közölt a rendőrség a svájci halálos tűzeset helyszínéről
Megégett székek és padok hevernek mindenhol.
Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását
Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alakalmából.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Andrej Babis bízik a békében
A cseh miniszterelnök újévi beszédében hangsúlyozta, hogy 2026 talán végre a béke éve lehet. Egyben a háborúval riogató európai politikusokat is helyre tette.
Moszkva újabb sikerekről számolt be a fronton
A hadijelentés szerint mintegy 1350 ukrán katona esett el.
Megrázó videót közölt a rendőrség a svájci halálos tűzeset helyszínéről
Megégett székek és padok hevernek mindenhol.
Von der Leyen az újévi köszöntőjéből sem tudta kihagyni Ukrajna támogatását
Az Európai Bizottság elnöke is üzent újév alakalmából.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!