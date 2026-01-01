Emlékeztetett arra is, hogy szilveszterkor az ukrán fegyveres erők támadást hajtottak végre egy kávézó és egy közeli szálloda ellen a Herszoni régió tengerpartján fekvő Khorly faluban. Az egyik drón gyújtókeveréket szállított, ami tüzet okozott. Több mint húsz ember meghalt, és mintegy ötvenen megsérültek.

A Bankova utca tegnap este »újévi partit« rendezett: az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót, 24 embert megöltek és több mint 50-et megsebesítettek; öt gyermeket kórházba szállítottak

– fogalmazott Zaharova.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)