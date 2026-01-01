civil áldozatokZaharovanyugatorosz-ukrán háború

„Az ukrán állam gyilkológéppé vált”

Marija Zaharova élesen bírálta a Nyugatot, amiért szerinte felelős a Herszoni régióban történt civil áldozatokért. Az orosz külügyi szóvivő arra szólította fel az Ukrajnát támogató országokat, hogy számoljanak el a civilek meggyilkolásának finanszírozásával.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 17:55
Marija Zaharova Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
Marija Zaharova kemény hangvételű közleményt tett közzé Telegram-csatornáján. Az orosz külügyi szóvivő  arra szólította fel az Ukrajnát támogató országokat, hogy számoljanak el a civilek meggyilkolásának finanszírozásával.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő arra szólította fel az ukránokat támogató országokat, hogy számoljanak el a civilek meggyilkolásának finanszírozásával.(Fotó: AFP)
Ma a nyugati országok elnökeinek és miniszterelnökeinek, a reggelire fogyasztott croissant-nal és buggyantott tojással együtt, jelentéseket kellett volna kapniuk, amelyek arról szólnak, hogyan költöttek el adófizetőik pénzéből milliárd dollárokat és eurókat civilek megölésére, és hogyan segédkeztek gyerekek elpusztításában

 – írta Zaharova, hozzátéve: 

Mindenkit hibáztatunk, aki támogatja a terrorista rohadékokat Ukrajnában! Hibáztatjuk őket a gyermekek megöléséért és a civilek megsemmisítéséért! Hibáztatjuk őket az ukrán állam megrontásáért, amely gyilkológéppé vált!

– fogalmazott.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője éles párhuzamot vont a náci kollaboránsok Nagy Honvédő Háború alatti bűnei és a jelenlegi ukrán vezetés cselekedetei között. Felidézte, hogy „a banderisták élve égették el a belarussziai Katyn lakóit, és lelőtték azokat, akik megpróbáltak kimenekülni az égő pajtákból” – írja a Life.ru

A diplomata hangsúlyozta, hogy szerinte ezt a mintát a mai kijevi rezsim teljes egészében követi. Ugyanazzal a neonáci gyűlölettel, gyors dehumanizációval és minden szentnek tartott dolog kigúnyolásával vádolta a vezetést.

 

Emlékeztetett arra is, hogy szilveszterkor az ukrán fegyveres erők támadást hajtottak végre egy kávézó és egy közeli szálloda ellen a Herszoni régió tengerpartján fekvő Khorly faluban. Az egyik drón gyújtókeveréket szállított, ami tüzet okozott. Több mint húsz ember meghalt, és mintegy ötvenen megsérültek. 

A Bankova utca tegnap este »újévi partit« rendezett: az ukrán fegyveres erők megtámadtak egy kávézót, 24 embert megöltek és több mint 50-et megsebesítettek; öt gyermeket kórházba szállítottak

– fogalmazott Zaharova.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)

 

