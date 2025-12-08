UkrajnaMarija Zaharovakorrupciós botrány

Zaharova csípős megjegyzést tett az ukrán korrupciós botrányról

Az orosz külügyi szóvivő szerint a kijevi vezetés nemzetközi korrupciós hálózattá vált, amelyen keresztül pénzek áramlanak át Ukrajnán. Marija Zaharova ezzel az ukrán energiaágazatban feltárt, százmillió dolláros méretű korrupciós ügyre reagált. A botrányban Zelenszkijhez közeli ukrán tisztviselők és vállalkozók neve is felmerült.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 10:34
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
„Ukrán hazafiak” – jegyezte meg ironikusan Marija Zaharova, utalva a legújabb ukrán korrupciós botrányra. A kijevi rezsim nemzetközi korrupciós brigáddá vált, amelyen keresztül pénzt pumpálnak át Ukrajnán – írja az orosz külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva a TASZSZ.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Fotó: Sefa Karacan  / Anadolu/AFP

Most már világos, miért mindegy Zelenszkijnek, hogy visivánkát (hagyományos ukrán népviselet) vagy koszovorotkát (orosz paraszting, oldalra gombolt gallérral) visel. Mert ez egy nemzetközi brigád, amely pénzt pumpál át Ukrajnán

– mondta Zaharova, aki szerint most már az is világos, miért tiltja a rezsim az ukránokat attól, hogy oroszul beszéljenek és oroszul tanuljanak, miért tiltja az orosz klasszikusokat és miért írják át Ukrajna történelmét. „Mert a művelt emberek kérdéseket tesznek fel, a nemzetközi korrupció pedig – amelynek legközpontibb eleme maga Ukrajna – csendet kíván, amit a nemzet lelkiismeretének kiiktatásával lehet elérni”.

Korábban írtunk róla, hogy Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

