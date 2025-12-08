Most már világos, miért mindegy Zelenszkijnek, hogy visivánkát (hagyományos ukrán népviselet) vagy koszovorotkát (orosz paraszting, oldalra gombolt gallérral) visel. Mert ez egy nemzetközi brigád, amely pénzt pumpál át Ukrajnán

– mondta Zaharova, aki szerint most már az is világos, miért tiltja a rezsim az ukránokat attól, hogy oroszul beszéljenek és oroszul tanuljanak, miért tiltja az orosz klasszikusokat és miért írják át Ukrajna történelmét. „Mert a művelt emberek kérdéseket tesznek fel, a nemzetközi korrupció pedig – amelynek legközpontibb eleme maga Ukrajna – csendet kíván, amit a nemzet lelkiismeretének kiiktatásával lehet elérni”.