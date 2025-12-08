„Ukrán hazafiak” – jegyezte meg ironikusan Marija Zaharova, utalva a legújabb ukrán korrupciós botrányra. A kijevi rezsim nemzetközi korrupciós brigáddá vált, amelyen keresztül pénzt pumpálnak át Ukrajnán – írja az orosz külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva a TASZSZ.
Zaharova csípős megjegyzést tett az ukrán korrupciós botrányról
Az orosz külügyi szóvivő szerint a kijevi vezetés nemzetközi korrupciós hálózattá vált, amelyen keresztül pénzek áramlanak át Ukrajnán. Marija Zaharova ezzel az ukrán energiaágazatban feltárt, százmillió dolláros méretű korrupciós ügyre reagált. A botrányban Zelenszkijhez közeli ukrán tisztviselők és vállalkozók neve is felmerült.
Most már világos, miért mindegy Zelenszkijnek, hogy visivánkát (hagyományos ukrán népviselet) vagy koszovorotkát (orosz paraszting, oldalra gombolt gallérral) visel. Mert ez egy nemzetközi brigád, amely pénzt pumpál át Ukrajnán
– mondta Zaharova, aki szerint most már az is világos, miért tiltja a rezsim az ukránokat attól, hogy oroszul beszéljenek és oroszul tanuljanak, miért tiltja az orosz klasszikusokat és miért írják át Ukrajna történelmét. „Mert a művelt emberek kérdéseket tesznek fel, a nemzetközi korrupció pedig – amelynek legközpontibb eleme maga Ukrajna – csendet kíván, amit a nemzet lelkiismeretének kiiktatásával lehet elérni”.
Korábban írtunk róla, hogy Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció.
Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)
Hankó Balázs: Törökország követi a magyar példát + videó
A magyar delegáció ma Törökországban tárgyal.
Kuleba volt ukrán külügyminiszter elmagyarázta, hogy miért nem megy a frontra
„Ha jön a behívó, nem menekülök".
Rejtélyes holttestek a partoknál, ez az oka
Két holttestet sodort a partra a tenger.
Egyre több jel mutat arra, hogy valami nagyon nincs rendben Európában
Újabb éles vita robbant ki.
