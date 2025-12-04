Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció

Sanninót és Federica Mogherinit, az EU korábbi diplomatáját kedden vették őrizetbe, de többórás kihallgatás után szabadon engedték őket. A legújabb brüsszeli korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal fenyeget a bizottsági elnök számára, és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonló helyzetet idézhet elő.

Az ügy a háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen pozícióját is érintheti.

Az Európai Bizottság egyelőre próbálja elhárítani a felelősségét a friss korrupciós ügy kapcsán. A bizottság szóvivője kiemelte, hogy minden érintett ártatlannak tekintendő, amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét.