Kedden a belga hatóságok több helyszínen rajtaütést hajtottak végre uniós forrásokkal való állítólagos visszaélések miatt. Három embert vettek őrizetbe, köztük közbeszerzési csalás és korrupció gyanújával. Már csütörtökön bekövetkeztek az első távozások is: Stefano Sannino és Federica Mogherini is lemondott – számolt be róla az Origo.
Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció
A héten a belga hatóságok házkutatásokat tartottak Brüsszelben, és több politikust, köztük magas rangú diplomatákat is kihallgattak. Az eset jelentős politikai feszültséget okozott, hasonlóan a Huaweigate-hez és Katargate-hez. Szijjártó Péter szerint Brüsszelre ugyanaz jellemző, mint Kijevre: az óriási korrupció.
Sanninót és Federica Mogherinit, az EU korábbi diplomatáját kedden vették őrizetbe, de többórás kihallgatás után szabadon engedték őket. A legújabb brüsszeli korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal fenyeget a bizottsági elnök számára, és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonló helyzetet idézhet elő.
Az ügy a háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen pozícióját is érintheti.
Az Európai Bizottság egyelőre próbálja elhárítani a felelősségét a friss korrupciós ügy kapcsán. A bizottság szóvivője kiemelte, hogy minden érintett ártatlannak tekintendő, amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét.
Huaweigate 2025
Egy két évig tartó titkos nyomozást követően – a Huaweigate néven elhíresült ügy kapcsán – márciusban több házkutatást hajtottak végre elektromos berendezések, valamint dokumentumok felkutatása céljából Belgiumban és Portugáliában. A belga szövetségi ügyészség később megerősítette, hogy a két országban összesen 21 házkutatást végeztek egy Európai Parlamentet érintő korrupciós üggyel összefüggésben. A Follow the Money című holland oknyomozó újságírással foglalkozó szervezet honlapján közzétett információk szerint a korrupciós ügyben a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat érintett, amelynek lobbistái európai parlamenti képviselők megvesztegetésén keresztül próbáltak befolyást szerezni az uniós döntéshozatalra. Azt írták:
a belga rendőrség megvesztegetés, hamisítás, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával tartott házkutatást a Huawei brüsszeli irodájában és a kínai technológiai vállalat lobbistáinak otthonában.
Azóta nyolc személy ellen hivatalosan is vádat emeltek (a 8 fős listán vannak letartóztatottak, házi őrizetben lévők és elektronikus megfigyelés alattiak is) korrupció, pénzmosás, szervezett bűnözésben való részvétel miatt – írja a Reuters.
Katargate 2022
2022 decemberében bukott ki az a korrupciós ügy, amelyet Katargate néven emlegetnek. A hatóságok szerint Katar és Marokkó az EP döntéseit próbálta befolyásolni. Brüsszelben több személyt őrizetbe vettek, köztük Eva Kailit, a görög szocialista alelnököt, valamint a volt olasz szocialista képviselőt, Pier Antonio Panzerit. Házkutatásokat is tartottak, és számottevő készpénzt találtak Panzeri és Kaili ingatlanjaiban.
A Politico a botrány kirobbanása után három hónappal írta meg, hogy Pier Antonio Panzeri – az EP tudta nélkül – fű alatt egyezséget kötött a katari kormánnyal.
Eszerint az olasz politikus 2018-ban egyezett meg a katariakkal, de az egyezménynek nincs nyoma, mivel az EP hivatalos szerveit nem értesítette róla. 2020-ban még egy konferenciát is szerveztek Dohában, amelyen részt vett Pier Antonio Panzeri mellett Eva Kaili akkori EP-alelnök, Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő és Francesco Giorgi, az EP munkatársa, Kaili élettársa.
A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy őket azóta mind letartóztatták a korrupciós botrány nyomán.
A katariak fizették első osztályú repülőjegyeiket és szállodai szobáikat a Ritz-Carlton luxushotelben.
A Guardian is arról írt, hogy a Katargate-ügyben vádat emeltek több ember ellen: a vádak között szerepel korrupció, pénzmosás és szervezett bűnözés. Az egyik vádlott, Pier Antonio Panzeri korábbi EP‑képviselő, elismerte részvételét az ügyben, és vádalkut kötött az ügyészséggel.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány. – Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék egy korrupt rezsim finanszírozására – jelentette ki a külügyminiszter.
Nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre
– összegzett.
Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)
