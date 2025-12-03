Szijjártó Péter rámutatott, miért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követően újságírói kérdésre válaszolva érintette az EU volt kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakat.
Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több százmilliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában. Egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói
– idézte fel.
