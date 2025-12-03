Szijjártó PéterFederica MogheriniBrüsszelukrajnai korrupcióUrsula von dr Leyenkorrupciós botránykorrupció

Szijjártó Péter rámutatott, miért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót

Azért nem kéri számon az Európai Bizottság az ukrajnai korrupciót, mert jól láthatóan Brüsszelben épp ugyanaz zajlik ezen a téren, mint Kijevben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 03. 19:31
Szijjártó Péter rámutatott, miért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót Forrás: AFP
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követően újságírói kérdésre válaszolva érintette az EU volt kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakat.

Szijjártó Péter a Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakról beszélt
Szijjártó Péter a Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakról beszélt (Fotó: AFP)

Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több százmilliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában. Egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói

– idézte fel.

Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven. Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is

– folytatta.

„Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a Von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért, európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a Von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy tehát pontosan ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány.

Nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert itt Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre

– összegzett.

Az Európai Ügyészség közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával emelt vádat szerdán Federica Mogherini és további két személy ellen.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

