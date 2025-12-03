Szijjártó Péter rámutatott, miért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót

Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven. Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is

– folytatta.

„Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a Von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért, európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a Von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy tehát pontosan ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben, egy óriási korrupciós botrány.