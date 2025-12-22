Megszólalt Kerkez Milos, ez vetett véget a szenvedésének Liverpoolban

Az elmúlt három Premier League-mérkőzésen is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában Kerkez Milos, s ezen összecsapásokat egytől egyig végigjátszotta. A Liverpool egyre jobb formában van, minden sorozatot figyelembe véve már hat meccse veretlen, s ebből Kerkez is kiveszi a részét. Míg november elején arról lehetett írni , hogy a csapatkapitány-helyettes Andy Robertson visszavette a helyét a kezdőben – ismeretes, az Aston Villa, a Real Madrid és a Manchester City ellen is a skót kezdett egy hét leforgása alatt –, immár ismét a magyar balhátvéd élvezi Arne Slot vezetőedző bizalmát. Kerkez a szombati, Tottenham Hotspur elleni 2-1-es vendéggyőzelem után nyilatkozott a BBC-nek.

Kerkez Milos (jobbra) a Tottenham–Liverpool mérkőzést is a pályán töltötte Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ez a változtatás kellett Kerkez Milos fejlődéséhez

– Az elmúlt néhány hét jobb volt, mert több időnk volt összekovácsolódni és megismerni egymást – mondta Kerkez Milos, amikor a csapat egyre jobb formájáról kérdezték, majd kitért a személyes tapasztalataira is. – Remek a kapcsolatom Flóval (Wirtz – a szerk.). Jól játszunk, és remélem, hogy ez így is marad. Tetszik (a formaváltás, a Liverpool Mohamed Szalah hiányában átállt egy gyémántközéppályára, ebben a két szélső hátvéd tartja a szélességet – a szerk.), mert Flo mellett több szabadságom van.

Sok a mozgás, jó néhány kettő az egy elleni szituációnk van így a szélen. Úgy érzem, hogy sokkal többet vagyok az ellenfél tizenhatosánál, ezáltal több beadásom is van. Persze a védekezés az elsődleges feladatom, úgyhogy ezt is igyekszem fejleszteni.

Az elmúlt hetekben a formációváltásnak köszönhetően Kerkez előnyei is elkezdtek kidomborodni. Ahogy azt maga a játékos is elmondta, a támadásoknál egyre többet tudott belépni, nem kell harmadik védőnek hátul maradnia – ahogy az történt az idény első mérkőzésein, ekkor túlzóak voltak a vele szembeni kritikák, főleg az angol sajtóban.