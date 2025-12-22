Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan átadja Magyarország új autópályáját, kövesse nálunk élőben!

Kerkez MilosLiverpoolArne SlotPremier League

Megszólalt Kerkez Milos, ez vetett véget a szenvedésének Liverpoolban

Kerkez Milos, a Liverpool védője a Tottenham elleni 2-1-es győzelem után nyilatkozott az angol médiának. A 22 éves magyar játékos az elmúlt hetekben ismét a Liverpool kezdőcsapatában ragadt, Kerkez élvezi Arne Slot bizalmát. A balhátvéd elmondta, hogy a taktikai változtatások az ő malmára hajtották a vizet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 9:35
Kerkez Milos a Liverpool felemelkedésében fontos szerepet vállalt
Kerkez Milos a Liverpool felemelkedésében fontos szerepet vállalt Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt három Premier League-mérkőzésen is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában Kerkez Milos, s ezen összecsapásokat egytől egyig végigjátszotta. A Liverpool egyre jobb formában van, minden sorozatot figyelembe véve már hat meccse veretlen, s ebből Kerkez is kiveszi a részét. Míg november elején arról lehetett írni , hogy a csapatkapitány-helyettes Andy Robertson visszavette a helyét a kezdőben – ismeretes, az Aston Villa, a Real Madrid és a Manchester City ellen is a skót kezdett egy hét leforgása alatt –, immár ismét a magyar balhátvéd élvezi Arne Slot vezetőedző bizalmát. Kerkez a szombati, Tottenham Hotspur elleni 2-1-es vendéggyőzelem után nyilatkozott a BBC-nek.

Kerkez Milos (jobbra) a Tottenham–Liverpool mérkőzést is a pályán töltötte
Kerkez Milos (jobbra) a Tottenham–Liverpool mérkőzést is a pályán töltötte  Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ez a változtatás kellett Kerkez Milos fejlődéséhez

– Az elmúlt néhány hét jobb volt, mert több időnk volt összekovácsolódni és megismerni egymást – mondta Kerkez Milos, amikor a csapat egyre jobb formájáról kérdezték, majd kitért a személyes tapasztalataira is. – Remek a kapcsolatom Flóval (Wirtz – a szerk.). Jól játszunk, és remélem, hogy ez így is marad. Tetszik (a formaváltás, a Liverpool Mohamed Szalah hiányában átállt egy gyémántközéppályára, ebben a két szélső hátvéd tartja a szélességet – a szerk.), mert Flo mellett több szabadságom van. 

Sok a mozgás, jó néhány kettő az egy elleni szituációnk van így a szélen. Úgy érzem, hogy sokkal többet vagyok az ellenfél tizenhatosánál, ezáltal több beadásom is van. Persze a védekezés az elsődleges feladatom, úgyhogy ezt is igyekszem fejleszteni.

Az elmúlt hetekben a formációváltásnak köszönhetően Kerkez előnyei is elkezdtek kidomborodni. Ahogy azt maga a játékos is elmondta, a támadásoknál egyre többet tudott belépni, nem kell harmadik védőnek hátul maradnia – ahogy az történt az idény első mérkőzésein, ekkor túlzóak voltak a vele szembeni kritikák, főleg az angol sajtóban. 

Kerkez akkor mozog otthonosan a pályán, ha a támadásoknál felléphet, s a beadásaival a társait keresheti. A Liverpool minden bizonnyal ezen erényei miatt fizetett közel 47 millió eurót a Bournemouthnak.

Kerkez így élte meg belülről az őrült Tottenham–Liverpool mérkőzést

A címvédőnek szombat este alaposan meg kellett szenvednie Londonban. A Liverpool hiába vezetett már 2-0-ra is a Tottenham otthonában emberelőnyben, a hazaiak szépítettek, majd a hosszabbításban úgy támadtak az egyenlítésért, hogy már kettős emberhátrányban voltak. A roncsderbin többek között Szoboszlai Dominik is sárga lapot kapott, így a hétvégén eltiltás miatt nem játszhat a bajnokságban. Kerkez megúszta a sárgát, de ő sem tudja, hogy miért eresztettek le a kétgólos előny birtokában.

Higgyék el, én sem tudom igazán, miért veszítettük el az irányítást a mérkőzés végén. Csak próbáltam koncentrálni. Nagyon nehéz volt, mert mindenki a tizenhatoson belül volt, és rengeteg magas labda volt. Folyton nyomták be a labdát.

A Liverpool győzelmével fellépett a Premier League tabelláján az ötödik helyre. Kerkezék december 27-én, szombaton a sereghajtó Wolvest fogadják az Anfielden 16 órától. 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu