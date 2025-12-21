TottenhamLiverpoolRicharlisonSzoboszlai Dominik

A Szoboszlait meglökő brazil fojtogatott és könyökölt is – miért nem járt piros lap?

Őrült hajrá végén, a találkozót kettős emberelőnyben befejezve nyert az angol labdarúgó-bajnokság címvédője. A Tottenham és a Liverpool szombat esti, 2-1-es vendégsikerrel zárult londoni találkozójának végén a hazaiak játékosa, Richarlison is könnyedén a kiállítás sorsára juthatott volna, ám a játékvezető végül nem büntette a brazilt. Angliában sem értik, miért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 7:34
A Tottenham gólszerzője, Richarlison egyértelműen sportszerűtlenséget követett el riválisával szemben (Fotó: AFP/Justin Tallis)
A Tottenham gólja nyílttá tette a végjátékot. A londoniak az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság  17. fordulójában fogadták a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó Liverpoolt, és kétgólos hátrányban, a 83. percben szépítettek. A gólszerző, Richarlison a találat utáni több szabálytalanságot is vétett. Eddigre Xavi Simons kiállítása miatt emberhátrányban volt a Tottenham, később pedig Cristian Romero gyűjtötte össze második sárga lapját, ellenben Richarlison esetében nem villant a piros lap a 2-1-es vendégsikerrel zárult mérkőzésen.

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (3L) shoots to score their first goal for 1-2 during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Richarlison (9) gólt lőtt a Liverpool ellen, mégsem csak emiatt emlékeznek a teljesítményére (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Íme, Richarlison „bűnlajstroma” a Liverpool ellen

A 28 éves Tottenham-támadó – az ITT megtekinthető videón is jól látható módon – a gólját követően a kapuba szaladt ünnepelni, majd szorongatni kezdte a földre került ellenfél, Hugo Ekitike tarkóját. Mindezt a liverpooliak kapusa, Allison, majd Szoboszlai Dominik is nehezményezte, Richarlison azonban a kapuvédő felé csak legyintett, Szoboszlait viszont meg is ütötte a mellkasán.

A folytatás ismert: a játékvezető, John Brooks reklamálásért a magyar futballistának mutatott fel eltiltást érő sárga lapot, Richarlison pedig tovább folytatta ámokfutását, a hajrában például lekönyökölte Jeremie Frimpongot, akinek a szája fel is repedt, és ömlött belőle a vér. A brazil ezt is megúszta, mindössze a lefújás után kapott egy sárgát szövegelésért.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) confronts Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (C) after an incident with Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlaival is összeakaszkodott a brazil (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Mit ír a szabálykönyv?

Az Angol Labdarúgó-szövetség szabályzata egyértelműen fogalmaz: – Az a játékos, aki akkor, amikor nem a labdáért küzd, szándékosan kézzel vagy karral megüti ellenfelét vagy bármely más személyt a fején vagy az arcán, erőszakos magatartást követ el, kivéve, ha az alkalmazott erőszak elhanyagolható volt – olvasható a Liverpoolworld.uk cikkében.

Ezt elolvasva is egyértelmű, hogy Richarlison megúszta a kiállítást a fojtogatásért, a lökésért és a könyökésért. Ezen a véleményen van a volt játékvezető, Keith Hackett is: – Ebben a konkrét helyzetben Richarlisont látjuk, amint a kezével az ellenfele nyakát szorítja, miközben az feltápászkodik a földről. Volt egy kis nyomás. 

Könnyedén járhatott volna piros lap, de a játékvezetők ezt elmulasztották, a videobíró pedig szintén figyelmen kívül hagyta az esetét, és ennek eredményeként semmi sem történt

– magyarázta Hackett.

A találkozón újabb gólt már nem láthattak a nézők, 2-1-re nyert a Liverpool, ám a hajrá másképp is alakulhatott volna, mivel a Tottenham tíz emberrel is kisebb nyomást tudott helyezni a liverpooliak kapujára. Valószínűleg kevésbé lett volna izgalmas a meccs vége Szoboszlaiéknak, ha Richarlison nem folytathatja a játékot.

