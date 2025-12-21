A Szoboszlait meglökő brazil fojtogatott és könyökölt is – miért nem járt piros lap?

A Tottenham gólja nyílttá tette a végjátékot. A londoniak az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában fogadták a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó Liverpoolt, és kétgólos hátrányban, a 83. percben szépítettek. A gólszerző, Richarlison a találat utáni több szabálytalanságot is vétett. Eddigre Xavi Simons kiállítása miatt emberhátrányban volt a Tottenham, később pedig Cristian Romero gyűjtötte össze második sárga lapját, ellenben Richarlison esetében nem villant a piros lap a 2-1-es vendégsikerrel zárult mérkőzésen.

Richarlison (9) gólt lőtt a Liverpool ellen, mégsem csak emiatt emlékeznek a teljesítményére (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Íme, Richarlison „bűnlajstroma” a Liverpool ellen

A 28 éves Tottenham-támadó – az ITT megtekinthető videón is jól látható módon – a gólját követően a kapuba szaladt ünnepelni, majd szorongatni kezdte a földre került ellenfél, Hugo Ekitike tarkóját. Mindezt a liverpooliak kapusa, Allison, majd Szoboszlai Dominik is nehezményezte, Richarlison azonban a kapuvédő felé csak legyintett, Szoboszlait viszont meg is ütötte a mellkasán.

A folytatás ismert: a játékvezető, John Brooks reklamálásért a magyar futballistának mutatott fel eltiltást érő sárga lapot, Richarlison pedig tovább folytatta ámokfutását, a hajrában például lekönyökölte Jeremie Frimpongot, akinek a szája fel is repedt, és ömlött belőle a vér. A brazil ezt is megúszta, mindössze a lefújás után kapott egy sárgát szövegelésért.

Szoboszlaival is összeakaszkodott a brazil (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Mit ír a szabálykönyv?

Az Angol Labdarúgó-szövetség szabályzata egyértelműen fogalmaz: – Az a játékos, aki akkor, amikor nem a labdáért küzd, szándékosan kézzel vagy karral megüti ellenfelét vagy bármely más személyt a fején vagy az arcán, erőszakos magatartást követ el, kivéve, ha az alkalmazott erőszak elhanyagolható volt – olvasható a Liverpoolworld.uk cikkében.

Ezt elolvasva is egyértelmű, hogy Richarlison megúszta a kiállítást a fojtogatásért, a lökésért és a könyökésért. Ezen a véleményen van a volt játékvezető, Keith Hackett is: – Ebben a konkrét helyzetben Richarlisont látjuk, amint a kezével az ellenfele nyakát szorítja, miközben az feltápászkodik a földről. Volt egy kis nyomás.

Könnyedén járhatott volna piros lap, de a játékvezetők ezt elmulasztották, a videobíró pedig szintén figyelmen kívül hagyta az esetét, és ennek eredményeként semmi sem történt

– magyarázta Hackett.