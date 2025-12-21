Slot váratlanul jó hírt közölt a Liverpool győzelme után

A Liverpool Xavi Simons kiállítása miatt már az első félidőben emberelőnybe került a Tottenham ellen, majd a szünet után Alexander Isak és Hugo Ekitiké találataival kétgólos vezetésre is szert tett. A hajrában Richarlison szépített, ám a Cristian Romero piros lapja után kilenc emberrel maradt londoniak egyenlíteni már nem tudtak. A feszült hangulatú találkozó végén a hazaiak vezetőedzője, Thomas Frank több dolog miatt is kifakadt, Arne Slot azonban higgadtabban tudott értékelni.

Alexander Isak (jobbra) sérüléséről nem tudott új információkkal szolgálni Arne Slot a Liverpool Tottenham elleni mérkőzése után (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Arne Slot a Liverpool lecserélt játékosairól: Isak és Bradley állapota kérdéses, Frimpong jól van

A Liverpool holland trénerét elsősorban Conor Bradley, Alexander Isak és Jeremie Frimpong állapotáról kérdezték, hiszen a szünetben Bradley helyett beállt Isakot a gólja után le kellett cserélni sérülés miatt, majd a helyére becserélt Frimpong is idő előtt elhagyta a pályát, miután Richarlison szájon könyökölte őt.

– Még nincs róla semmi hírem, de ha egy játékos gólt szerez, majd megsérül, és nem tud visszatérni a pályára, az általában nem jó jel. Ennél többet nem tudok mondani, ez csak egy megérzés, orvosi szempontból nincs mit hozzátenni.

Még nem is tudtam beszélni vele róla, de ne legyünk még túl negatívak, amíg nem tudjuk a sérülés súlyosságát.

Reméljük, hogy hamarosan visszatér hozzánk, de most nehéz ezt megmondani – mondta Slot a találkozót követő sajtótájékoztatón, ahol az első félidő végén megsérült Bradley-ről sem tudott mit mondani, a sérüléséből visszatérő holland jobbszélsőjéről viszont jobb hírekkel tudott szolgálni. – Jeremie-nek nem volt semmi gondja, csupán nem akartam, hogy fél percig tíz emberrel maradjunk.

A piros lapokkal kapcsolatban Arne Slot elárulta, a második előtt történteket – amikor Romero törlesztett Ibrahima Konatéval szemben – nem látta, így véleményt sem szeretne mondani, Xavi Simons Virgil van Dijk elleni szabálytalanságát pedig nem érezte szándékosnak, de jogosnak érzi, hogy videobírózás után kiállítást ért az eset.

A Liverpool a sikerével pontszámban utolérte a negyedik Chelsea-t a Premier League tabelláján, de a hátránya továbbra is tíz pont a szombat este az Everton vendégeként 1-0-s győzelmet arató, éllovas Arsenal mögött. A Vörösök legközelebb szombaton lépnek pályára, a Wolverhampton elleni hazai bajnokin Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem játszhat.