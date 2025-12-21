LiverpoolHugo EkitikéThomas FrankTottenhamPremier League

Példátlan kiakadás a Liverpool-mérkőzés után: halott a futball, vagy háború lett belőle?

Parázs összecsapást hozott a Tottenham–Liverpool rangadó szombat este Londonban. A Liverpool úgy nyert 2-1-re, hogy a végén már kettős emberelőnyben volt. A Tottenham edzője, Thomas Frank a lefújás után nem is fogta vissza magát, amikor a piros lapokat osztogató játékvezető került elő. Frank ugyanakkor nem csak a kiállításokat rótta fel John Brooksnak.

A Tottenham edzője bosszús volt csapata Liverpool elleni veresége után
Futballból keveset, súlyos sérülésből, piros lapból viszont túl sokat láthattak a nézők a szombat esti Tottenham–Liverpool Premier League-mérkőzésen. Az összecsapást végül a Liverpool 2-1-re megnyerte , de az utolsó percekben még izgulnia kellett, pedig kettős emberelőnyben volt a londoniakkal szemben. A parázs összecsapáson többek között Szoboszlai Dominik is sárga lapot kapott, aki így a következő fordulóban nem játszhat. A lefújás után a Tottenham edzője, Thomas Frank nem meglepő módon a két játékosát is kiszóró játékvezetőt, John Brooksot vette elő.

Thomas Frank nem fogta vissza magát a Tottenham–Liverpool PL-mérkőzés után
Tottenham–Liverpool: a játékvezető durva megjegyzéseket kapott

– Először is nagyon büszke vagyok a játékosokra és a csapatra. Úgy gondolom, hogy mindent megtettek, hihetetlen mentalitásról tettek tanúbizonyságot, illetve elképesztőt küzdöttek a végsőkig – kezdte Frank a BBC-nek adott értékelését, majd kitért az első piros lapra, amit Xavi Simons kapott, miután talppal eltalálta Virgil van Dijk vádliját, ugyanakkor látszott, hogy a holland nem szándékosan lépett oda honfitársának – Jól kezdtük a meccset, majd jött a piros. 

Láttam már korábban is ilyen belépőket, nem akarom elhinni, hogy ez nem fér bele. Milyen focit akarunk nézni? Amelyben nincsenek belépők, agresszivitás? Ha igen, akkor számomra halott a futball... 

A Tottenham edzője a Liverpool második góljánál is elővett a bírót, amikor Hugo Ekitiké a védőt megmászva fejelt a kapuba.

A gólnál masszív hibát vétett a játékvezető. Ekitiké mindkét keze a védőm hátán volt, így szerzett gólt. Hogy nem vette ezt észre? S amit főleg nem értek, a videobíró ezt hogy hagyhatta jóvá?!

Thomas Frank Cristian Romero kiállítását is megkérdőjelezte, noha ezen túl tudta magát tenni – az argentin egy szabadrúgást kiharcolt, majd a bírónál addig reklamált, míg nem az őt szerelő Liverpool-védő, hanem ő kapott második sárgát, majd pirosat. 

Hugo Ekitiké gólöröme, miután a Liverpool két góllal vezetett a Tottenham otthonában
Hogyan látta a Liverpool második találatát a gólszerző?

Adja magát a kérdés. Hugo Ekitiké a Sky Sports-nak beszélt a fejeséről a lefújás után.

– Remek volt az időzítésem. Jeremie (Frimpong adta a gólpasszt – a szerk.) tökéletesen adta be a labdát, még akkor is, ha a védőn megpattant a labda. Szerencsém volt, hogy a velem együtt felugró védő előtt értem a labdához – adott diplomatikus választ a francia csatár, akinek ez már az ötödik gólja volt az elmúlt három meccsen, ezzel abszolút a Liverpool vezére az elmúlt hetekben. Ekitiké kitért arra is, hogy belülről milyen volt átélni az utolsó perceket, amikor a Liverpool győzelme veszélyben forgott. – A legfontosabb ma a három pont egy ilyen hajrá után. 

Nagyon fizikális meccs volt, sok párharc volt, jó pár nem is volt szép, futballhoz ezeknek sok köze nem volt, inkább egy háborúhoz, de végül a csatát megnyertük.

A Liverpool a Premier League 18. fordulójában a sereghajtó Wolves ellen játszik az Anfielden december 27-én, szombaton 16 órától, ahol az eltiltott Szoboszlai Dominik és a szombaton súlyos sérülést szenvedő, egyelőre nem tudni mennyit kihagyó Alexander Isak sem léphet pályára.

