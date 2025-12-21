Példátlan kiakadás a Liverpool-mérkőzés után: halott a futball, vagy háború lett belőle?

Futballból keveset, súlyos sérülésből, piros lapból viszont túl sokat láthattak a nézők a szombat esti Tottenham–Liverpool Premier League-mérkőzésen. Az összecsapást végül a Liverpool 2-1-re megnyerte , de az utolsó percekben még izgulnia kellett, pedig kettős emberelőnyben volt a londoniakkal szemben. A parázs összecsapáson többek között Szoboszlai Dominik is sárga lapot kapott, aki így a következő fordulóban nem játszhat. A lefújás után a Tottenham edzője, Thomas Frank nem meglepő módon a két játékosát is kiszóró játékvezetőt, John Brooksot vette elő.

Thomas Frank nem fogta vissza magát a Tottenham–Liverpool PL-mérkőzés után Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Tottenham–Liverpool: a játékvezető durva megjegyzéseket kapott

– Először is nagyon büszke vagyok a játékosokra és a csapatra. Úgy gondolom, hogy mindent megtettek, hihetetlen mentalitásról tettek tanúbizonyságot, illetve elképesztőt küzdöttek a végsőkig – kezdte Frank a BBC-nek adott értékelését, majd kitért az első piros lapra, amit Xavi Simons kapott, miután talppal eltalálta Virgil van Dijk vádliját, ugyanakkor látszott, hogy a holland nem szándékosan lépett oda honfitársának – Jól kezdtük a meccset, majd jött a piros.

Láttam már korábban is ilyen belépőket, nem akarom elhinni, hogy ez nem fér bele. Milyen focit akarunk nézni? Amelyben nincsenek belépők, agresszivitás? Ha igen, akkor számomra halott a futball...

A Tottenham edzője a Liverpool második góljánál is elővett a bírót, amikor Hugo Ekitiké a védőt megmászva fejelt a kapuba.

A gólnál masszív hibát vétett a játékvezető. Ekitiké mindkét keze a védőm hátán volt, így szerzett gólt. Hogy nem vette ezt észre? S amit főleg nem értek, a videobíró ezt hogy hagyhatta jóvá?!

Thomas Frank Cristian Romero kiállítását is megkérdőjelezte, noha ezen túl tudta magát tenni – az argentin egy szabadrúgást kiharcolt, majd a bírónál addig reklamált, míg nem az őt szerelő Liverpool-védő, hanem ő kapott második sárgát, majd pirosat.