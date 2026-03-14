Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó

Újabb felvételek kerültek napvilágra, amelyek ismét rávilágítanak az Ukrajnában zajló kényszersorozás kegyetlen valóságára. A TCK toborzói sok esetben erőszakos módszerekkel viszik el a kiszemelt férfiakat: otthonaikból hurcolják el őket, családtagjaik karjaiból szakítva ki szeretteiket, hogy pótolják a fronton elszenvedett súlyos emberveszteségeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 13:37
Illusztráció: katona hajvágás Forrás: AFP
Zelenszkij végrehajtói szabadon portyáznak Ukrajna-szerte. A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak, hiszen a TCK emberei bármikor megjelenhetnek kisbuszaikkal, hogy a legváratlanabb pillanatban csapjanak le rájuk.

A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak Fotó:  AFP

Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat. 

A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.

Ezen a videón az látszik, hogy a TCK emberei egy fiatal férfi dokumentumait ellenőrizték, majd az egyik toborzó minden indok nélkül elkezdte ütlegelni a fiatalembert. 

Egy harkivi lakos által rögzített képsorokon az illető lakótömbje előtt rontottak rá egy férfira. A megtámadott ukrán civil hatszoros túlerővel nézett szembe, ami ellen nem sok esélye volt. Kétségbeesetten próbált kapaszkodni mindenbe, hogy ellenálljon, mindhiába.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán kormány magasabb fordulatra kapcsolta a toborzógépezetet. A behívókat postai úton is kézbesítik azoknak, akiknél nem megoldható a személyes átvétel vagy a TCK-toborzók nem találják a megadott lakcímén. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
