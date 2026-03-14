Zelenszkij végrehajtói szabadon portyáznak Ukrajna-szerte. A még be nem sorozott ukrán férfiak egy pillanatra sem lehetnek nyugodtak, hiszen a TCK emberei bármikor megjelenhetnek kisbuszaikkal, hogy a legváratlanabb pillanatban csapjanak le rájuk.
Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó
Újabb felvételek kerültek napvilágra, amelyek ismét rávilágítanak az Ukrajnában zajló kényszersorozás kegyetlen valóságára. A TCK toborzói sok esetben erőszakos módszerekkel viszik el a kiszemelt férfiakat: otthonaikból hurcolják el őket, családtagjaik karjaiból szakítva ki szeretteiket, hogy pótolják a fronton elszenvedett súlyos emberveszteségeket.
Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat.
A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.
Ezen a videón az látszik, hogy a TCK emberei egy fiatal férfi dokumentumait ellenőrizték, majd az egyik toborzó minden indok nélkül elkezdte ütlegelni a fiatalembert.
Egy harkivi lakos által rögzített képsorokon az illető lakótömbje előtt rontottak rá egy férfira. A megtámadott ukrán civil hatszoros túlerővel nézett szembe, ami ellen nem sok esélye volt. Kétségbeesetten próbált kapaszkodni mindenbe, hogy ellenálljon, mindhiába.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ukrán kormány magasabb fordulatra kapcsolta a toborzógépezetet. A behívókat postai úton is kézbesítik azoknak, akiknél nem megoldható a személyes átvétel vagy a TCK-toborzók nem találják a megadott lakcímén.
Borítókép: Képünk illusztráció – ukrán katona (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét Bagdadban
Nem sokkal korábban az Egyesült Államok csapást mért Irán egyik kulcsfontosságú olajexportközpontjára, a Kharg-szigetre.
Szijjártó Péter: Ez egy vörös vonal, ők mégis átlépték + videó
Ukrajna halálos fenyegetésével átlépett egy vörös vonalat – mondta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Itt az ideje nemet mondani az ukrán zsarolásra
Az EU nem ugrálhat úgy, ahogy Zelenszkij fütyül – fogalmazott a tárcavezető.
Adófizetők pénzén tartottak muszlim luxusvacsorát egy német hivatalban
Az iftárra nemcsak az ügynökség munkatársait hívták meg.
