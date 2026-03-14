Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó

Erőszakos képsorok jelentek meg a közösségi médiában, amin az ukrán hadsereg toborzói nagy erőkkel kivonulva ejtették foglyul legújabb áldozatukat.

A férfit feltehetően otthonában érte a rajtaütés. A TCK emberei nagy létszámmal gyűrték le kiszemeltjüket és rángatták be a kisbuszba. A sértett párja minden erejével próbálja megakadályozni az emberrablást, amire szintén erőszak érkezett válaszként.

Ezen a videón az látszik, hogy a TCK emberei egy fiatal férfi dokumentumait ellenőrizték, majd az egyik toborzó minden indok nélkül elkezdte ütlegelni a fiatalembert.

Egy harkivi lakos által rögzített képsorokon az illető lakótömbje előtt rontottak rá egy férfira. A megtámadott ukrán civil hatszoros túlerővel nézett szembe, ami ellen nem sok esélye volt. Kétségbeesetten próbált kapaszkodni mindenbe, hogy ellenálljon, mindhiába.