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Nincs vége a diszkóbotránynak, kikérhetik Magyar Péter mentelmi jogát

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Nem került le a napirendről Magyar Péter diszkóbotránya: közérdekű bejelentés érkezett a legfőbb ügyészhez a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztése érdekében. Így folytatódhat a Tisza Párt elnökét érintő, a Dunába dobott mobiltelefon ügyében indult büntetőeljárás.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 13:23
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)


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