Még a tiszások szerint is náci karlendítést látni Magyar Péter sajtófőnökétől + videó

Hatalmas erkölcsi botrányba került Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, miután karlendítős fotó került elő róla – derül ki a Hír TV összeállításából.

A Tisza Párt megerősítette, hogy a nyilvánosságra került fényképen Tárkányi Zsolt látható, majd Magyar Péterék mosdatni kezdték képviselőjelöltjüket, mondván, szerintük nem náci karlendítésről van szó. Radnai Márk, a párt alelnöke a Hír TV-nek azt állította, hogy nem hallott az ügyről és próbálta elbagatellizálni az esetet. Szerinte Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.

Csakhogy még a csatorna által megkérdezett tiszás szimpatizánsok szerint is náci karlendítést látni a képen, amit el is ítéltek.

A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép kerül elő Magyar Péter sajtófőnökéről, amelyet a Mandiner mutatott be. A ruhadarab, amit a képen Tárkányi Zsolt visel, egy olyan ing, amit a neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartanak számon.

– Húsz éve történt egy nem náci karlendítés – mondta az esetről Magyar Péter, akit egy fórumán kérdezett a Hír TV munkatársa. A Tisza Párt elnöke vádaskodásba kezdett, hazugnak nevezte a riportert, és próbált visszakérdezni: „ön nácinak tartja a Debrecen szurkolóit?”

Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát

– reagált az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János hozzátette: „Mi pedig mondjuk ki, hogy nem akarunk antiszemita képviselőket az Országgyűlésben.”

Közben az esetre már Izrael magyarországi nagykövetsége is reagált, azt írták: nagy aggodalommal tekintenek minden olyan cselekményre, amely a náci szimbólumok megjelenítésével vagy használatával jár. A diplomáciai képviselet szerint az ilyen jelenségek

különösen aggasztók akkor, ha kulcsfontosságú pozíciókat betöltő politikai szereplők vesznek részt bennük, függetlenül attól, hogy az eset mikor történt.

A közleményben a nagykövetség felszólította a Tisza Pártot, hogy ítélje el az ilyen cselekményeket, és egyértelműen utasítsa el a náci szimbólumok megjelenítését vagy használatát.

Borítókép: Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)