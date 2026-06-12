Nem Priskin az egyetlen korábbi sokszoros válogatott magyar Premier League-futballista, aki idén a megyeiben volt sikeres: Halmosi Péter 46 évesen lett bajnok a szombathelyi Király SE alapembereként.
Megyeiben lett gólkirály az Eb-t és a Premier League-et is megjárt magyar csatár
Hatvanhárom meccsen tizenhét gólt szerzett a magyar labdarúgó-válogatottban, gólokat ért el a Premier League-ben, játszott az Európa-bajnokságon is, de most arra büszke, hogy a megyei bajnokságban lett gólkirály. Priskin Tamás elképesztő ütemben termelte a találatokat, egy híján félszáz gólt hozott össze a megyeiben, és most a tragikusan elhunyt példaképére is emlékezve, megható szavakkal írt erről.
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