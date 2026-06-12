Bosszúra készülnek és a debreceni nőket másolnák a veszprémi kézisek

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Szombaton és vasárnap Németországra figyel a férfikézilabda világa. A Bajnokok Ligája négyes döntője mellett az ifjúsági BL-ben (EHF Youth Club Trophy) is megrendezik a végjátékot, méghozzá magyar érintettséggel: a Veszprém ezúttal is bejutna a fináléba. Gulyás István együttesére a német Füchse Berlin vár az elődöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 11:31
A Gulyás István vezette veszprémi fiatalok idén is megküzdhetnek a BL-trófeáért Fotó: Veszprém Handball Academy/Wolf Attila
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A Füchse Berlin kézilabdacsapata két fronton is BL-döntőbe jutna

A márciusi selejtezőtornáról a Füchse Berlin ellenállhatatlan teljesítménnyel jutott tovább: 50-29-es, majd 51-21-es győzelmet aratott. Bob Hanning vezetőedző így is óvatosan fogalmazott a Veszprém elleni elődöntő előtt: – A felnőtt Bundesliga-csapatunk sok játékosa a saját akadémiánkról érkezik, úgyhogy ezért is különleges ez az ifistáinknak. Az első számú együttesünkhöz hasonlóan mi is el akarunk jutni a kölni Lanxess Arenában sorra kerülő fináléba, de mindkét gárda komoly kihívásokkal néz szembe – mondta az olasz felnőttválogatottat is irányító Hanning.

Ahogy a tréner is említette, a Füchse (és a Barcelona) nem csupán az ifjúságiak, hanem a felnőttek között is szerepel a BL négyes döntőjében: a berliniek a címvédő Magdeburg, míg a rekordgyőztes spanyolok a dán Aalborg ellen játszanak a szombati elődöntőben. A Lanxess Arenában vasárnap, az ifi BL döntője után rendezik meg a felnőttek bronzmérkőzését és fináléját.

A veszprémi fiatalok a Kielce és a Magdeburg hazai, áprilisi legyőzésével jutottak el a négyes döntőig:

 

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