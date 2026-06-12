Bosszúra készülnek és a debreceni nőket másolnák a veszprémi kézisek

A Füchse Berlin kézilabdacsapata két fronton is BL-döntőbe jutna

A márciusi selejtezőtornáról a Füchse Berlin ellenállhatatlan teljesítménnyel jutott tovább: 50-29-es, majd 51-21-es győzelmet aratott. Bob Hanning vezetőedző így is óvatosan fogalmazott a Veszprém elleni elődöntő előtt: – A felnőtt Bundesliga-csapatunk sok játékosa a saját akadémiánkról érkezik, úgyhogy ezért is különleges ez az ifistáinknak. Az első számú együttesünkhöz hasonlóan mi is el akarunk jutni a kölni Lanxess Arenában sorra kerülő fináléba, de mindkét gárda komoly kihívásokkal néz szembe – mondta az olasz felnőttválogatottat is irányító Hanning.

Ahogy a tréner is említette, a Füchse (és a Barcelona) nem csupán az ifjúságiak, hanem a felnőttek között is szerepel a BL négyes döntőjében: a berliniek a címvédő Magdeburg, míg a rekordgyőztes spanyolok a dán Aalborg ellen játszanak a szombati elődöntőben. A Lanxess Arenában vasárnap, az ifi BL döntője után rendezik meg a felnőttek bronzmérkőzését és fináléját.