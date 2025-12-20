Szoboszlai DominikLiverpoolRicharlisonPremier League

Nekimentek Szoboszlainak, erre eltiltották őt a bajnokságban, ellenfele folytathatta az ámokfutását

A Liverpool őrült meccsen 2-1-re nyert a Tottenham vendégeként a Premier Leeague 17. fordulójában. A Liverpool a győzelem ellenére sem lehet boldog, ugyanis Alexnader Isak súlyosan megsérült, Szoboszlai Dominik pedig sárga lap miatt egymeccses eltiltását fogja letölteni a következő fordulóban. Mutatjuk, hogy a magyar játékos hogyan kapott sárga lapot, s azt is, hogy a Szoboszlaira rárontó Richarlison hogyan úszta ezt meg.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 21:15
Szoboszlai Dominiknak nekiment Richarlison, a Tottenham játékosa (9), majd a magyar kapott sárga lapot
Szoboszlai Dominiknak nekiment Richarlison, a Tottenham játékosa (9), majd a magyar kapott sárga lapot Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: AFP
A Liverpool szombat este 2-1-re nyert a Tottenham otthonában a Premier League 17. fordulójában, ugyanakkor a meccset minden bizonnyal mindkét csapat minél hamarabb szeretné elfelejteni. A Spurs részéről két játékost is kiállítottak, míg a Liverpoolnak a végén még a kilenc emberrel támadó hazaiak ellen is izgulnia kellett, hogy megnyeri-e a meccset. Arne Slot nem fogja az ablakba kitenni ezt a mérkőzést. Ahogy Szoboszlai Dominik sem, aki a második félidőben sárga lapot kapott, így december 27-én, szombaton a Wolves ellen eltiltás miatt nem játszhat. 

Richarlison szépített, majd beleállt Szoboszlai Dominikba is
Richarlison szépített, majd beleállt Szoboszlai Dominikbe is. Fotó: AFP/Justin Tallis

Szoboszlai és Richarlison balhéja a gól után

A mérkőzés akkor ment át roncsderbibe, amikor a Tottenham brazil támadója, Richarlison beállt a 80. percben. Három minutummal később a hazaiak egy szöglet után szépítettek, éppen Richarlison lőtt a Liverpool kapujába. Érdemes utána megnézni, hogy a brazil csatár pár másodperc alatt mennyi – a pályára egyértelműen nem való – mozdulatot tett.

  • Richarlison először a kapuba megy ünnepelni, majd elesik. A földön fekvő Hugo Ekitiké nyakát megfogva feláll.
  • Ezután rohan vissza a középkezdéshez, csakhogy a tizenhatosnál találkozik Szoboszlai Dominikkal.
  • A brazil megáll a magyar csatár előtt, rövid szájkarate után Richarlison rohan tovább. 

John Brooks játékvezető végül a reklamáló Szoboszlainak adott sárgát. Itt megnézheti a teljes jelenetsort. Richarlison az ámokfutását megúszta lap és figyelmeztetés nélkül, majd azt is, ahogy pár perccel később nemes egyszerűséggel lekönyökölte Jeremie Frimpongot, akinek a szája fel is repedt, és ömlött belőle a vér. 

Richarlison a lefújás után reklamálásért kapott sárgát, miután nem helyeselte, hogy a játékvezető a kilencperces hosszabbításnak a 101. percben véget vetett.

Szoboszlai Dominik a következő fordulóban nem játszhat

Szoboszlainak a Tottenham ellen kapott volt az ötödik sárga lapja a PL-idényben, ami egymeccses eltiltást jelent. A magyar középpályásnak a szombati már a hatodik mérkőzése volt, amikor fennállt a veszélye az eltiltásnak. A Liverpool december 27-én, szombaton a sereghajtó Wolves ellen lép pályára Szoboszlai nélkül az Anfielden.

