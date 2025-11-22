Szoboszlai DominikConor BradleyNottingham ForestPremier LeagueLiverpool FC

Szoboszlai veszélyben a Premier League-ben, Kerkeznek sem áll jól a szénája

A válogatottszünet után folytatódnak a nemzeti bajnokságok, a hétvégén a 12. fordulót rendezik meg a Premier League-ben. A Liverpoolra az előző idény egyik legkeményebb csapata, az őszi szezonban azonban csak botladozó Nottingham Forest vár. Szoboszlai Dominik a Vörösök egyik legjobbjaként minden bizonnyal most is a pályán lesz, akár jobbhátvédként, de megfontoltan kell megvívnia a párharcait, különben elveszítheti őt a Liverpool.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 6:22
Szoboszlai Dominik hétvégén megint a védelemben kaphat lehetőséget
Szoboszlai Dominik a hétvégén megint a védelemben kaphat lehetőséget (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
Az előző idény nagy részében a Nottingham a Premier League dobogóján tanyázott, ami nagy meglepetést jelentett. A Foresttel nehezen bírtak az ellenfelek, a későbbi bajnok Liverpool győzelmi szériáját is ez a csapat szakította meg az évad első szakaszában, sőt a másik egymás elleni meccsen is beletört Szoboszlai Dominikék bicskája a Nottinghambe, az a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. A hajrában viszont nem jött ki a lépés az együttesnek, és végül a Bajnokok Ligája helyett az Európa-ligával kellett megelégednie a Forestnek, amely januárban a magyar bajnok Ferencvárossal is összecsap a sorozat alapszakaszában.

A liverpooliak közül Szoboszlai Dominik és Conor Bradley áll a legközelebb az eltiltáshoz a Premier League-ben
A liverpooliak közül Szoboszlai Dominik és Conor Bradley áll a legközelebb az eltiltáshoz a Premier League-ben (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az ősszel azonban rá sem lehet ismerni a csapatra, amely egymás után kapja a pofonokat. Ez olyannyira igaz, hogy a PL-ben tizenegy forduló alatt mindössze kilenc pontot gyűjtött, ez pedig csak a 19., azaz az egyik kieső helyre elég. Ugyanakkor feljövőben van a Nottingham, a kilencből négy pont a legutóbbi két meccsen, a Leeds és a Manchester United ellen jött össze neki.

Ez nem jó hír a Liverpoolnak, amely szombaton 16 órakor az Anfielden vendégül látja Sean Dyche alakulatát. Mint ismert, a Vörösök nincsenek jó passzban, a legutóbbi tíz tétmérkőzésükből hét vereséggel zárult, és amikor már éppen kezdték volna kicsit összeszedni magukat, a válogatottszünet előtt a Manchester City elintézte őket 3-0-ra.

Szoboszlai és Bradley – a liverpooli „rosszfiúk”

Ami közös a Liverpool győztes és vesztes meccseiben, hogy Szoboszlai Dominik a csapat legjobbja. Talán olykor Arne Slot egy-egy játékosa versenyez vele az „MVP”-címért, de az általánosságban elmondható, hogy a magyar középpályás kimagasló teljesítményt nyújt. A klub közösségi felületein gyakran olvasni olyan hozzászólásokat, amelyekben a szurkolók arról elmélkednek, mire menne a csapat Szoboszlai nélkül. Nos, ezt inkább nem tapasztalnák meg, bár a közeljövőben előállhat ez a helyzet.

A manchesteri mérkőzésen ugyanis négy liverpooli is sárga lapot kapott, közülük Conor Bradley és Szoboszlai már a negyediket ebben a Premier League-idényben, ami azt jelenti, hogy egy sárgára kerültek az egymeccses eltiltástól. A PL szabályai szerint ha az évad feléig, azaz az első tizenkilenc mérkőzésen egy játékos begyűjt öt sárga lapot, egy mérkőzést ki kell hagynia. Ha letelik az idény fele, változnak a kritériumok: két bajnokira tiltják el azt, akit tízszer büntetnek sárgával 32 meccs alatt, és háromra, aki a 38 forduló bármelyik pontján eljut tizenötig.

Tehát most 

Szoboszlainak és Bradley-nek nyolc-nyolc összecsapást kellene kihúznia sárga lap nélkül, hogy elkerüljék az eltiltást. 

Egyébként a Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos a harmadik „legjobb” e rangsorban a Vörösök között, ő három sárgánál jár.

Bradley-nek Arne Slot vezetőedző pénteki szavai alapján emiatt a Nottingham ellen aligha kell aggódnia, ugyanis sérüléssel bajlódik. Így viszont a magyar válogatott csapatkapitánya akár ismét jobbhátvéd lehet, hiszen Jeremie Frimpong sem bevethető. Szoboszlaival egyébként nem először esne meg, hogy eltiltanák a PL-ben. Tavaly decemberben is elérte ezt a „mérföldkövet”, ezért karácsonykor a West Ham elleni bajnokit csak a távolból figyelte.

Premier League, 12. forduló

szombat:

  • Burnley–Chelsea 13.30 (tv: Spíler1)
  • Bournemouth–West Ham 16.00 (tv: Match4)
  • Brighton–Brentford 16.00
  • Fulham–Sunderland 16.00
  • Liverpool–Nottingham 16.00 (tv: Spíler1)
  • Wolverhampton–Crystal Palace 16.00
  • Newcastle–Manchester City 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Leeds–Aston Villa 15.00 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–Tottenham Hotspur 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Everton 21.00

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

