Szoboszlai veszélyben a Premier League-ben, Kerkeznek sem áll jól a szénája

Az előző idény nagy részében a Nottingham a Premier League dobogóján tanyázott, ami nagy meglepetést jelentett. A Foresttel nehezen bírtak az ellenfelek, a későbbi bajnok Liverpool győzelmi szériáját is ez a csapat szakította meg az évad első szakaszában, sőt a másik egymás elleni meccsen is beletört Szoboszlai Dominikék bicskája a Nottinghambe, az a mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget. A hajrában viszont nem jött ki a lépés az együttesnek, és végül a Bajnokok Ligája helyett az Európa-ligával kellett megelégednie a Forestnek, amely januárban a magyar bajnok Ferencvárossal is összecsap a sorozat alapszakaszában.

A liverpooliak közül Szoboszlai Dominik és Conor Bradley áll a legközelebb az eltiltáshoz a Premier League-ben (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az ősszel azonban rá sem lehet ismerni a csapatra, amely egymás után kapja a pofonokat. Ez olyannyira igaz, hogy a PL-ben tizenegy forduló alatt mindössze kilenc pontot gyűjtött, ez pedig csak a 19., azaz az egyik kieső helyre elég. Ugyanakkor feljövőben van a Nottingham, a kilencből négy pont a legutóbbi két meccsen, a Leeds és a Manchester United ellen jött össze neki.

Ez nem jó hír a Liverpoolnak, amely szombaton 16 órakor az Anfielden vendégül látja Sean Dyche alakulatát. Mint ismert, a Vörösök nincsenek jó passzban, a legutóbbi tíz tétmérkőzésükből hét vereséggel zárult, és amikor már éppen kezdték volna kicsit összeszedni magukat, a válogatottszünet előtt a Manchester City elintézte őket 3-0-ra.

Szoboszlai és Bradley – a liverpooli „rosszfiúk”

Ami közös a Liverpool győztes és vesztes meccseiben, hogy Szoboszlai Dominik a csapat legjobbja. Talán olykor Arne Slot egy-egy játékosa versenyez vele az „MVP”-címért, de az általánosságban elmondható, hogy a magyar középpályás kimagasló teljesítményt nyújt. A klub közösségi felületein gyakran olvasni olyan hozzászólásokat, amelyekben a szurkolók arról elmélkednek, mire menne a csapat Szoboszlai nélkül. Nos, ezt inkább nem tapasztalnák meg, bár a közeljövőben előállhat ez a helyzet.

A manchesteri mérkőzésen ugyanis négy liverpooli is sárga lapot kapott, közülük Conor Bradley és Szoboszlai már a negyediket ebben a Premier League-idényben, ami azt jelenti, hogy egy sárgára kerültek az egymeccses eltiltástól. A PL szabályai szerint ha az évad feléig, azaz az első tizenkilenc mérkőzésen egy játékos begyűjt öt sárga lapot, egy mérkőzést ki kell hagynia. Ha letelik az idény fele, változnak a kritériumok: két bajnokira tiltják el azt, akit tízszer büntetnek sárgával 32 meccs alatt, és háromra, aki a 38 forduló bármelyik pontján eljut tizenötig.