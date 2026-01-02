Havas eső és havazás érkezik a hétvégére

Szombat délelőttig általában 3 centiméteres hóréteg alakulhat ki hazánk déli, délkeleti felén, majd megszűnik a csapadéktevékenység. Eközben szombaton észak, északkelet felől egyre többfelé csökken a felhőzet, kisüt a nap, azonban délen és a kevésbé szeles Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak.

Estétől délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és újból előfordulhat havas eső, havazás.

Szombaton hazánk északkeleti felén a nyugati, északnyugati szél lehet élénk, néhol erős.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős északi, északnyugati tájakon ennél hidegebb is lehet.