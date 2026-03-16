Ilyen még nem volt a futball történetében – a Bayern egy 16 éves kapus kezébe helyezi a sorsát

A Bayern München hihetetlen helyzetbe került azután, hogy a meglehetősen viharos körülmények között, a Leverkusen ellen 1-1-re mentett Bundesliga-mérkőzésen a kapusok közül Sven Ulreich is megsérült.
A Bayern München négy kapusa is sérült
Így az a példátlan helyzet állt elő, hogy a Bayern München négy kapusa is sérült jelenleg. Haladjunk sorjában.
- Az első számú kapus, Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, ezért jelenleg nem bevethető, és a német sajtó szerint legkorábban a válogatottszünet után, április elején térhet vissza, vagyis a Freiburg elleni bajnokin talán már ott lehet a keretben.
- Első számú helyettese, Jonas Urbig az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott agyrázkódást, és bár a fejsérülése nem tűnik súlyosnak, az ilyen esetekben tilos kockáztatni, így rövid távon vele sem nagyon számolhat a szakmai stáb.
- A Bayern harmadik számú kapusa, Sven Ulreich a Bayer Leverkusen elleni bajnokin ugyan jól szállt be, hat védéssel segítette csapatát az 1-1-es döntetlenhez – a Bayern kettős emberhátrányban is pontot szerzett idegenben –, a meccs végén azonban már látszott, hogy gond van: egy kirúgást nem is ő, hanem Dayot Upamecano végzett el helyette, ami előrevetítette, hogy sérüléssel bajlódik. Később kiderült, a 37 éves kapus izomszakadást szenvedett a jobb combközelítőjében.
- És hogy teljes legyen a baj: a negyedik számú kapus, Leon Klanac is sérült. Ez alighanem még a labdarúgás történetében is a ritkább, már-már példátlan helyzetek közé tartozik.
Hasonlóra, hogy egy klub négy kapusát is elveszítse sérülés miatt, valószínűleg még nem volt példa a futball történetében.
