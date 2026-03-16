Ilyen még nem volt a futball történetében – a Bayern egy 16 éves kapus kezébe helyezi a sorsát

Súlyos kapusválságba sodródott a Bayern München. Sven Ulreich is kidőlt, Manuel Neuer és Jonas Urbig sem egészséges, így előállhat az a rendkívüli helyzet, hogy a bajoroknál a 16 éves Leonard Prescott állhat a kapuba a szezon egyik legfontosabb szakaszában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 6:53
Leonard Prescott csupán 16 évesen lehet a Bayern München kapusa Fotó: MAIRO CINQUETTI Forrás: NurPhoto
A Bayern München hihetetlen helyzetbe került azután, hogy a meglehetősen viharos körülmények között, a Leverkusen ellen 1-1-re mentett Bundesliga-mérkőzésen a kapusok közül Sven Ulreich is megsérült.

Dayot Upamecano, Harry Kane és Joshua Kimmich a sérült kapus Sven Ulreichot vigasztalja a Leverkusen-Bayern München Bundesliga-mérkőzés után. Fotó: DPA

A Bayern München négy kapusa is sérült

Így az a példátlan helyzet állt elő, hogy a Bayern München négy kapusa is sérült jelenleg. Haladjunk sorjában.

  1. Az első számú kapus, Manuel Neuer még februárban a bal vádlijában szenvedett izomszakadást, ezért jelenleg nem bevethető, és a német sajtó szerint legkorábban a válogatottszünet után, április elején térhet vissza, vagyis a Freiburg elleni bajnokin talán már ott lehet a keretben.
  2. Első számú helyettese, Jonas Urbig az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott agyrázkódást, és bár a fejsérülése nem tűnik súlyosnak, az ilyen esetekben tilos kockáztatni, így rövid távon vele sem nagyon számolhat a szakmai stáb.
  3. A Bayern harmadik számú kapusa, Sven Ulreich a Bayer Leverkusen elleni bajnokin ugyan jól szállt be, hat védéssel segítette csapatát az 1-1-es döntetlenhez – a Bayern kettős emberhátrányban is pontot szerzett idegenben –, a meccs végén azonban már látszott, hogy gond van: egy kirúgást nem is ő, hanem Dayot Upamecano végzett el helyette, ami előrevetítette, hogy sérüléssel bajlódik. Később kiderült, a 37 éves kapus izomszakadást szenvedett a jobb combközelítőjében.
  4. És hogy teljes legyen a baj: a negyedik számú kapus, Leon Klanac is sérült. Ez alighanem még a labdarúgás történetében is a ritkább, már-már példátlan helyzetek közé tartozik.

Hasonlóra, hogy egy klub négy kapusát is elveszítse sérülés miatt, valószínűleg még nem volt példa a futball történetében.

 

Ulreich is kiesett, jöhet a 16 éves Leonard Prescott

A Bayern gyakorlatilag elfogyott kapusposzton, és a szezon sűrű, meghatározó időszakában olyan megoldásokhoz kell nyúlnia, amelyek néhány hete még teljesen elképzelhetetlennek tűntek. Miután Leon Klanac sem bevethető, a bajorok előtt lényegében két lehetőség maradt. Az egyik a 19 éves Jannis Bärtl, aki az első csapatban még nem mutatkozott be, és többnyire a Bayern II-ben véd. A másik a 16 éves Leonard Prescott, aki ugyan még nem játszott felnőttmérkőzést, de már a Leverkusen elleni bajnokin is ott ült a kispadon, ami egyértelmű jelzés arra, hogy az edzői stáb komolyan számol vele.

A Kicker szerint jelenleg inkább Prescott tűnik esélyesebbnek, ha a Bayernnek valóban vészmegoldáshoz kell nyúlnia.

A New Yorkban született, Berlinben felnövő, 196 centiméter magas kapus az U19-es csapatban véd, és a hírek szerint a szakmai stáb maradéktalanul megbízik benne.

Ez önmagában is sokatmondó, mert egy ilyen helyzetben aligha tennének ekkora felelősséget valaki vállára, ha nem látnának benne kivételes lehetőséget.

 

Óriási kockázat, még akkor is, ha az Atalanta ellen kedvező a helyzet

A Bayern az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-párharcban a 6-1-es első mérkőzés után kedvező helyzetből várja a folytatást, ezért elképzelhető, hogy a továbbjutás még egy fiatal, rutintalan kapussal sem kerül veszélybe. A történet ugyanakkor túlmutat egyetlen visszavágón: ha a sérüléshullám elhúzódik, a német rekordbajnoknak a következő hetekben is improvizálnia kell a kapuban.

A klubvezetés korábban még Sven Ulreich kapcsán a nyugalmat hangsúlyozta, mondván, teljes a bizalom a rutinos tartalékban. Csakhogy közben ő is kidőlt, így a Bayern már nem egyszerűen a cseréjére, hanem szinte a legutolsó védelmi vonalára kényszerül támaszkodni. Ha pedig valóban Leonard Prescott kap lehetőséget, az egyszerre lehet meseszerű bemutatkozás és komoly kockázat a müncheniek számára. Egy 16 éves kapus pályára küldése önmagában is szenzáció, de a Bayern helyzetét leginkább az mutatja meg, hogy ez most már nem merész húzásnak, hanem kényszerű realitásnak tűnik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
