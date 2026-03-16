Ilyen még nem volt a futball történetében – a Bayern egy 16 éves kapus kezébe helyezi a sorsát

A Kicker szerint jelenleg inkább Prescott tűnik esélyesebbnek, ha a Bayernnek valóban vészmegoldáshoz kell nyúlnia.

A New Yorkban született, Berlinben felnövő, 196 centiméter magas kapus az U19-es csapatban véd, és a hírek szerint a szakmai stáb maradéktalanul megbízik benne.

Ez önmagában is sokatmondó, mert egy ilyen helyzetben aligha tennének ekkora felelősséget valaki vállára, ha nem látnának benne kivételes lehetőséget.

Óriási kockázat, még akkor is, ha az Atalanta ellen kedvező a helyzet

A Bayern az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-párharcban a 6-1-es első mérkőzés után kedvező helyzetből várja a folytatást, ezért elképzelhető, hogy a továbbjutás még egy fiatal, rutintalan kapussal sem kerül veszélybe. A történet ugyanakkor túlmutat egyetlen visszavágón: ha a sérüléshullám elhúzódik, a német rekordbajnoknak a következő hetekben is improvizálnia kell a kapuban.

A klubvezetés korábban még Sven Ulreich kapcsán a nyugalmat hangsúlyozta, mondván, teljes a bizalom a rutinos tartalékban. Csakhogy közben ő is kidőlt, így a Bayern már nem egyszerűen a cseréjére, hanem szinte a legutolsó védelmi vonalára kényszerül támaszkodni. Ha pedig valóban Leonard Prescott kap lehetőséget, az egyszerre lehet meseszerű bemutatkozás és komoly kockázat a müncheniek számára. Egy 16 éves kapus pályára küldése önmagában is szenzáció, de a Bayern helyzetét leginkább az mutatja meg, hogy ez most már nem merész húzásnak, hanem kényszerű realitásnak tűnik.