Több milliárd forint mozdult meg egyetlen hatóság döntései nyomán

A Wizz Air – a GVH korábbi eljárásának eredményeként – több mint 66 ezer korábbi utasának fizetett vissza kompenzációt, összesen több mint 290 millió forint értékben, amiből az érintett fogyasztók mintegy 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 134 millió forintot a légitáraság – a GVH által előírtaknak megfelelően – az SOS Gyermekfalu Alapítványnak utalta át. Ez azt jelenti, hogy a GVH eljárása közvetett módon állami gondoskodásban élő vagy veszélybe került gyermekek felnövekedéséhez, illetve biztonságos életkezdéséhez járul hozzá.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2026. április 15-én kezdte meg második hat éves elnöki szolgálatát. A GVH elnökének első elnöki időszaka alatt a nemzeti versenyhatóság 234 versenyfelügyeleti eljárást zárt le, melyek keretében a GVH Versenytanácsa több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A szélesebb közérdeket is szem előtt tartva,

összesen 21 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Versenytanács az érintett vállalkozásoknak, valamint az eljárások eredményeként több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt fizettek ki a magyar fogyasztóknak az eljárás alá vont vállalkozások.

A GVH hat éves tevékenységének eredményeként több mint 104 milliárd forint kimutatott társadalmi haszon keletkezett a fogyasztók oldalán. Ez önmagában több mint kétszerese a GVH hat évre kimutatott költségvetései összegének – összegezte a GVH.