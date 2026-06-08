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Több milliárd forint mozdult meg egyetlen hatóság döntései nyomán

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Több mint 1,5 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa, az összeg pedig szinte teljes egészében a költségvetésbe kerülhet. A GVH ugyanakkor nemcsak büntet: döntéseivel a magyar fogyasztók több százmillió forintos kompenzációhoz jutnak, miközben hátrányos helyzetű gyermekeket támogató szervezetekhez is jelentős források érkeztek.

Munkatársunktól
2026. 06. 08. 16:03
A GVH hat év alatt több mint 40 milliárd forint felügyeleti bírságot szabott ki Fotó: CFOTO
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A Wizz Air – a GVH korábbi eljárásának eredményeként – több mint 66 ezer korábbi utasának fizetett vissza kompenzációt, összesen több mint 290 millió forint értékben, amiből az érintett fogyasztók mintegy 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 134 millió forintot a légitáraság – a GVH által előírtaknak megfelelően – az SOS Gyermekfalu Alapítványnak utalta át. Ez azt jelenti, hogy a GVH eljárása közvetett módon állami gondoskodásban élő vagy veszélybe került gyermekek felnövekedéséhez, illetve biztonságos életkezdéséhez járul hozzá.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2026. április 15-én kezdte meg második hat éves elnöki szolgálatát. A GVH elnökének első elnöki időszaka alatt a nemzeti versenyhatóság 234 versenyfelügyeleti eljárást zárt le, melyek keretében a GVH Versenytanácsa több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A szélesebb közérdeket is szem előtt tartva, 

összesen 21 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Versenytanács az érintett vállalkozásoknak, valamint az eljárások eredményeként több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt fizettek ki a magyar fogyasztóknak az eljárás alá vont vállalkozások. 

A GVH hat éves tevékenységének eredményeként több mint 104 milliárd forint kimutatott társadalmi haszon keletkezett a fogyasztók oldalán. Ez önmagában több mint kétszerese a GVH hat évre kimutatott költségvetései összegének – összegezte a GVH.

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