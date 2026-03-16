Joan Laporta marad a Barcelona elnöke, a kihívója öngólt rúgott

Hatalmas különbséget hozott a választás. Joan Laporta marad az FC Barcelona elnöke, miután a klub vasárnapi voksolásán fölényesen, a szavazatok 68,18 százalékával győzte le Víctor Fontot. A végeredmény önmagában is egyértelmű üzenet, de az igazán kellemetlen politikai mellékzöngét az adta, hogy a Sevilla elleni, 5-2-re megnyert bajnokin éppen azok a futballisták játszották a főszerepet, akiket Font a kampányban Deco átigazolási politikájának bírálatakor pellengérre állított.

2026. 03. 16. 7:57
Joan Laporta marad az FC Barcelona elnöke Fotó: Josep LAGO Forrás: AFP
A Barcelona tagsága világos felhatalmazást adott Joan Laportának. A klub hivatalos élő közvetítése szerint a hivatalban lévő vezető 32 934 szavazatot kapott, ami 68,18 százalékos támogatottságot jelentett, míg Víctor Font 14 385 voksig és 29,78 százalékig jutott. A választáson 114 ezer jogosult közül 48 440 klubtag vett részt, ami 42,34 százalékos részvételnek felel meg.

Joan Laporta győzött, Víctor Font gratulált

A kétjelöltes verseny eleve kiélezett, egyben leegyszerűsített helyzetet teremtett: a tagok lényegében Laporta folytatásáról vagy leváltásáról mondtak ítéletet. A voksolás után Víctor Font el is ismerte vereségét, a klubelnök újabb öt évre, 2031-ig kapott bizalmat.

Laporta sikerének súlyát növeli, hogy a kampány nem csupán személyi kérdésekről szólt, hanem arról is, milyen irányba menjen tovább a Barcelona a gazdasági stabilizáció, a stadionfejlesztés és a sportági döntések terén. Laporta azzal érvelt, hogy megmentette a klubot a pénzügyi összeomlástól, és újabb ciklusra van szüksége a munka befejezéséhez.

 

Öngól, avagy a kihívó a pályán is csúfos vereséget szenvedett

A történet igazi pikantériáját az adta, hogy a Barcelona ugyanazon a napon 5-2-re legyőzte a Sevillát a Spotify Camp Nouban. A mérkőzésen Dani Olmo és Joao Cancelo is betalált, miközben Raphinha mesterhármast szerzett. A győzelemnek szimbolikus jelentősége is volt, hiszen a csapat a választás napján ünnepelhette Laporta újraválasztását.

Ez azért különösen kellemetlen Víctor Font számára, mert a kampányban éppen Deco sportszakmai munkáját támadta, és ennek kapcsán Dani Olmo, valamint Joao Cancelo szerződtetését is bírálta. A sajtóbeszámolók szerint Font Olmónál főként a sérülékenységet emlegette, Cancelónál pedig azt vetette fel, hogy a téli piacon más posztra kellett volna erősíteni.

Ehhez képest a Sevilla ellen Cancelo két tizenegyest harcolt ki és gólt is szerzett, Olmo pedig szintén betalált, vagyis a pályán éppen azok szolgáltattak erős érvet Laporta és Deco mellett, akiket a kihívó kampányfegyverként használt. A választási napon ez valóban felért egy politikai öngóllal.

Deco is győztesnek érezheti magát

Laporta diadala nemcsak személyes siker, hanem visszaigazolás Decónak is. A sportigazgató több döntése vitát váltott ki az elmúlt időszakban, ám a jelenlegi csapatforma erősíti az ő pozícióját is. A Barcelona hivatalos oldala szerint a választás napján maga Hansi Flick és több első csapatbeli játékos is leadta a voksát, miközben a gárda néhány órával korábban látványos, 5-2-es győzelmet aratott a Sevilla ellen.

Laporta újraválasztását a csapat jó formája is segítette. Ez azért fontos, mert Barcelonában az elnökválasztás sosem pusztán gazdasági vagy intézményi kérdés: a pályán látott teljesítmény nagyon gyorsan politikai tőkévé válik. Ha az együttes nyer, az vezetői legitimációt is ad; ha botlik, az azonnal kampánytéma lesz.

Ebben a közegben különösen rosszul jött Fontnak, hogy kritikája szinte azonnal visszaütött. Nem egyszerűen arról volt szó, hogy Olmo és Cancelo jó teljesítményt nyújtott, hanem arról is, hogy a szurkolók a leglátványosabb pillanatokban láthatták: a támadott igazolások meccset eldöntő hatásúak lehetnek.

 

Merre tovább, FC Barcelona?

A fölényes győzelem nem jelenti azt, hogy Laporta előtt könnyű évek állnak. Az elmúlt ciklusban a bérköltségek csökkentésével és a bevételek növelésével védekezett a bírálatokkal szemben, ugyanakkor a klub adósságállománya tovább nőtt, miközben a Camp Nou felújítása is hatalmas projekt.

Laporta tehát nagy felhatalmazást kapott, de a következő ciklusát végső soron ugyanaz dönti majd el, ami most is sokat számított: tud-e egyszerre stabilitást hozni a pénzügyekben, előrelépést a stadionügyben és olyan Barcelonát építeni, amely a pályán is ugyanolyan meggyőzően nyer, mint ahogy ő nyert az urnáknál.

 

