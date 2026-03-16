Joan Laporta marad a Barcelona elnöke, a kihívója öngólt rúgott

A Barcelona tagsága világos felhatalmazást adott Joan Laportának. A klub hivatalos élő közvetítése szerint a hivatalban lévő vezető 32 934 szavazatot kapott, ami 68,18 százalékos támogatottságot jelentett, míg Víctor Font 14 385 voksig és 29,78 százalékig jutott. A választáson 114 ezer jogosult közül 48 440 klubtag vett részt, ami 42,34 százalékos részvételnek felel meg.

Joan Laporta marad az FC Barcelona elnöke, miután fölényes győzelmet aratott a választáson Víctor Font felett. Fotó: AFP

Joan Laporta győzött, Víctor Font gratulált

A kétjelöltes verseny eleve kiélezett, egyben leegyszerűsített helyzetet teremtett: a tagok lényegében Laporta folytatásáról vagy leváltásáról mondtak ítéletet. A voksolás után Víctor Font el is ismerte vereségét, a klubelnök újabb öt évre, 2031-ig kapott bizalmat.

Laporta sikerének súlyát növeli, hogy a kampány nem csupán személyi kérdésekről szólt, hanem arról is, milyen irányba menjen tovább a Barcelona a gazdasági stabilizáció, a stadionfejlesztés és a sportági döntések terén. Laporta azzal érvelt, hogy megmentette a klubot a pénzügyi összeomlástól, és újabb ciklusra van szüksége a munka befejezéséhez.

Öngól, avagy a kihívó a pályán is csúfos vereséget szenvedett

A történet igazi pikantériáját az adta, hogy a Barcelona ugyanazon a napon 5-2-re legyőzte a Sevillát a Spotify Camp Nouban. A mérkőzésen Dani Olmo és Joao Cancelo is betalált, miközben Raphinha mesterhármast szerzett. A győzelemnek szimbolikus jelentősége is volt, hiszen a csapat a választás napján ünnepelhette Laporta újraválasztását.

Ez azért különösen kellemetlen Víctor Font számára, mert a kampányban éppen Deco sportszakmai munkáját támadta, és ennek kapcsán Dani Olmo, valamint Joao Cancelo szerződtetését is bírálta. A sajtóbeszámolók szerint Font Olmónál főként a sérülékenységet emlegette, Cancelónál pedig azt vetette fel, hogy a téli piacon más posztra kellett volna erősíteni.