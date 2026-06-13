Friss műholdfelvételek tanúsága szerint Moszkva rohamtempóban bővíti katonai bázisait közvetlenül a NATO-tagállamok szomszédságában, miközben a hírszerzési szakemberek már egy konkrét, évtized végi konfliktus forgatókönyvére figyelmeztetnek. A védelmi vezetők egybehangzóan kongatják a vészharangokat, de a brit vezetésben totális káosz alakult ki, ami miniszteri lemondáshoz és finanszírozási vitákhoz vezetett.
Kallas ismét hibázott, Oroszország és az Egyesült Államok közeledne egymáshoz
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök helyreállítaná a két ország kapcsolatát. Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas újabb diplomáciai bakit követett el. Kongatják a vészharangot a légiközlekedési ipar képviselői – a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
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Közös levélben fordultak az Európai Bizottság elnökéhez az európai légiközlekedési ágazat szereplői a tervezett kibocsátási normák kapcsán. Az ágazat vezetői szerint Brüsszel a teljes légi közlekedés megbénulását kockáztatja a blokk szén-dioxid-piacának nemzetközi járatokra való kiterjesztésével.
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Az ENSZ menekültügyi ügynöksége megerősítette az első két ebolás halálesetet egy kelet-kongói menekülttáborban. A fertőzött nő még a pozitív teszteredménye előtt elhagyta a karantént, a hatóságok holtan találták meg. A nő lánya is meghalt néhány napon belül. A humanitárius dolgozók szerint a táborban katasztrofális állapotok uralkodnak: előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat. A segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy ilyen körülmények között gyorsan elszabadulhat az ebolajárvány.
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Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
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