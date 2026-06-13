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Kallas ismét hibázott, Oroszország és az Egyesült Államok közeledne egymáshoz

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Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök helyreállítaná a két ország kapcsolatát. Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas újabb diplomáciai bakit követett el. Kongatják a vészharangot a légiközlekedési ipar képviselői – a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 06. 13. 23:49
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
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Friss műholdfelvételek tanúsága szerint Moszkva rohamtempóban bővíti katonai bázisait közvetlenül a NATO-tagállamok szomszédságában, miközben a hírszerzési szakemberek már egy konkrét, évtized végi konfliktus forgatókönyvére figyelmeztetnek. A védelmi vezetők egybehangzóan kongatják a vészharangokat, de a brit vezetésben totális káosz alakult ki, ami miniszteri lemondáshoz és finanszírozási vitákhoz vezetett.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök célja a két ország közötti kapcsolatok helyreállítása. Erről beszélt Alekszandr Darcsijev, Oroszország washingtoni nagykövete.

Közös levélben fordultak az Európai Bizottság elnökéhez az európai légiközlekedési ágazat szereplői a tervezett kibocsátási normák kapcsán. Az ágazat vezetői szerint Brüsszel a teljes légi közlekedés megbénulását kockáztatja a blokk szén-dioxid-piacának nemzetközi járatokra való kiterjesztésével.

Az ENSZ menekültügyi ügynöksége megerősítette az első két ebolás halálesetet egy kelet-kongói menekülttáborban. A fertőzött nő még a pozitív teszteredménye előtt elhagyta a karantént, a hatóságok holtan találták meg. A nő lánya is meghalt néhány napon belül. A humanitárius dolgozók szerint a táborban katasztrofális állapotok uralkodnak: előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat. A segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy ilyen körülmények között gyorsan elszabadulhat az ebolajárvány.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

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