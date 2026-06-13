Kallas ismét hibázott, Oroszország és az Egyesült Államok közeledne egymáshoz

Az ENSZ menekültügyi ügynöksége megerősítette az első két ebolás halálesetet egy kelet-kongói menekülttáborban. A fertőzött nő még a pozitív teszteredménye előtt elhagyta a karantént, a hatóságok holtan találták meg. A nő lánya is meghalt néhány napon belül. A humanitárius dolgozók szerint a táborban katasztrofális állapotok uralkodnak: előfordul, hogy több száz ember használ egyetlen WC-t, sokan pedig a szabadban végzik a dolgukat. A segélyszervezetek munkatársai attól tartanak, hogy ilyen körülmények között gyorsan elszabadulhat az ebolajárvány.