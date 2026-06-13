Brüsszel felszólítást kapott a légiközlekedési vállalatoktól

Az iparág ehelyett az ENSZ Nemzetközi Légiközlekedési Szén-dioxid-kibocsátás Ellensúlyozási és Csökkentési Rendszerét (CORSIA) támogatta, mint a légi közlekedésből származó kibocsátások árképzésének egységes globális keretrendszerét.

A zöldpolitika támogatói azonban továbbra is amellett érvelnek, hogy a nemzetközi járatok mentesítése az egyik legnagyobb rést hagyja Európa szén-dioxid-kereskedelmében. Az ágazati vezetők azonban azzal érvelnek, hogy még ha el is képzelhető lett volna a 2027-es bevezetés, a közel-keleti háború és a vele együtt járó ellátási problémák a kerozin terén új helyzetet teremtettek, amiben egy ilyen intézkedés meghozatala akár a teljes iparágat is megbéníthatja a kontinensen.

Borítókép: Egy Ryanair-gép érkezik egy európai reptérre (Fotó: AFP)