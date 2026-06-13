Brüsszel felszólítást kapott a légiközlekedési vállalatoktól

„Az EU ETS kiterjesztése az EGT-n belüli járatokon túlra valószínűleg még erősebb nemzetközi ellenállást fog kiváltani, mint 2012-ben” – fogalmaztak az iparági vezetők a levélben.
A 2012-es eset tanulságos volt, hiszen a tervezett intézkedés végül azért halasztódott 2027-re, mert Brüsszel kénytelen volt meghátrálni, miután az Egyesült Államok Kongresszusa megtiltotta az amerikai légitársaságok számára a részvételt. A nyílt levélben azonban a szakemberek figyelmeztették Brüsszelt, hogy a helyzet érdemben nem változott azóta sem, így feltehetőleg az intézkedés egy gazdasági háborút hozna magával az Európai Unió és az Egyesült Államok között.
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