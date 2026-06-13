Brüsszelzöldpolitikalégiközlekedés

Brüsszel felszólítást kapott a légiközlekedési vállalatoktól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közös levélben fordultak az Európai Bizottság elnökéhez az európai légiközlekedési ágazat szereplői a tervezett kibocsájtási normák kapcsán. Az ágazat vezetői szerint Brüsszel a teljes légiközlekedés megbénulását kockáztatja a blokk szén-dioxid-piacának nemzetközi járatokra való kiterjesztésével.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 5:50
Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

„Az EU ETS kiterjesztése az EGT-n belüli járatokon túlra valószínűleg még erősebb nemzetközi ellenállást fog kiváltani, mint 2012-ben” – fogalmaztak az iparági vezetők a levélben. 

A 2012-es eset tanulságos volt, hiszen a tervezett intézkedés végül azért halasztódott 2027-re, mert Brüsszel kénytelen volt meghátrálni, miután az Egyesült Államok Kongresszusa megtiltotta az amerikai légitársaságok számára a részvételt. A nyílt levélben azonban a szakemberek figyelmeztették Brüsszelt, hogy a helyzet érdemben nem változott azóta sem, így feltehetőleg az intézkedés egy gazdasági háborút hozna magával az Európai Unió és az Egyesült Államok között. 

 

Az iparág ehelyett az ENSZ Nemzetközi Légiközlekedési Szén-dioxid-kibocsátás Ellensúlyozási és Csökkentési Rendszerét (CORSIA) támogatta, mint a légi közlekedésből származó kibocsátások árképzésének egységes globális keretrendszerét. 

A zöldpolitika támogatói azonban továbbra is amellett érvelnek, hogy a nemzetközi járatok mentesítése az egyik legnagyobb rést hagyja Európa szén-dioxid-kereskedelmében. Az ágazati vezetők azonban azzal érvelnek, hogy még ha el is képzelhető lett volna a 2027-es bevezetés, a közel-keleti háború és a vele együtt járó ellátási problémák a kerozin terén új helyzetet teremtettek, amiben egy ilyen intézkedés meghozatala akár a teljes iparágat is megbéníthatja a kontinensen. 

Borítókép: Egy Ryanair-gép érkezik egy európai reptérre (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekeurópai bizottság

Eltitkolt alku

Odrobina Kristóf avatarja

A migrációs paktumra és a kulisszák mögötti politikai alkukra egyetlen méltó, felelős polgári válasz létezik: a leghatározottabb nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu