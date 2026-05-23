Berlin cserbenhagyta a légitársaságokat

Míg 19 EU-tagállam nem vet ki légi személyszállítási illetéket, addig a német kormány 2024 májusában 19,4 százalékkal emelte a 2011-ben a jobbközép koalíciós kormány alatt bevezetett légi személyszállítási illetéket.

A 2025-ös 219,8 millió utasforgalom mellett Németország 28 kereskedelmi repülőterén az utasok száma még mindig 12,4 százalékkal alacsonyabb volt, mint a rekordévben, 2019-ben. A kormány intézkedései tehát éppen a járványból való kilábalás közepette érték a vállalatokat, a fény pedig egyelőre nem látszik az alagút végén.

Az iparág ugyan izgatottan várja a német kormány nemzeti légiközlekedési stratégiai dokumentumát, amelyet a magánpilóta-engedéllyel rendelkező Friedrich Merz német kancellár júniusban tervez bemutatni a brandenburgi Nemzetközi Repülőgépipari Kiállításon (ILA), az eddig kiderült információk azonban valószínűleg nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy elkerüljék a nemzetközi lemaradást.