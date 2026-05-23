BerlinNémetországválságlégiközlekedés

Berlin cserbenhagyta a légitársaságokat

A Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az benzin- és dízel-, de a kerozinárakat is az egekbe repítette. Az iparág azonban hiába vár segítséget, Berlin nem tesz semmit a kibontakozó összeomlás ellen. Ígéretek vannak, azonban a fő problémát ezek nem szüntetnék meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 21:01
Fotó: SINA SCHULDT Forrás: DPA
Míg 19 EU-tagállam nem vet ki légi személyszállítási illetéket, addig a német kormány 2024 májusában 19,4 százalékkal emelte a 2011-ben a jobbközép koalíciós kormány alatt bevezetett légi személyszállítási illetéket. 

A 2025-ös 219,8 millió utasforgalom mellett Németország 28 kereskedelmi repülőterén az utasok száma még mindig 12,4 százalékkal alacsonyabb volt, mint a rekordévben, 2019-ben. A kormány intézkedései tehát éppen a járványból való kilábalás közepette érték a vállalatokat, a fény pedig egyelőre nem látszik az alagút végén. 

Az iparág ugyan izgatottan várja a német kormány nemzeti légiközlekedési stratégiai dokumentumát, amelyet a magánpilóta-engedéllyel rendelkező Friedrich Merz német kancellár júniusban tervez bemutatni a brandenburgi Nemzetközi Repülőgépipari Kiállításon (ILA), az eddig kiderült információk azonban valószínűleg nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy elkerüljék a nemzetközi lemaradást. 

Habár a tervek szerint a kormány a légiforgalmi irányítók adóit csökkenteni kívánja, azonban ezzel párhuzamosan több, már korábban bejelentett támogatást évekkel eltolhatnak. 

Emellett azonban a tervek szerint több mint 16 százalékkal csökkenteni kívánják a repülőjáratokra vonatkozó adókat. Ez azonban csak első ránézésre tűnik jó ötletnek. Az iparági szakértők szerint ugyanis ez az intézkedés nem rendezné a legnagyobb problémát, a belföldi járatok kettős adóztatását. Németországban jelenleg három, távolságok alapján megkülönböztetett illeték van érvényben a repülőutakra, amelyeket minden utas után, a belföldi repülőtéren kell megfizetni. Ez a döntés egyébként a zöldpolitikai okok miatt született meg. 

Az iparági szereplők szerint azonban a mostani döntés nem változtatna az „éghajlati illetékeken” keresztüli kettős adóztatáson, ami az iráni háború nyomán kialakult ellátási problémákkal együtt összeomlással fenyegeti az egész iparágat. Berlin intézkedései bár a látszatra elegek, hosszú távon nem fogják biztosítani a fellendülést. 

Borítókép: Egy felszálló Lufthansa-gép  (Fotó: AFP)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
