Állva tapsolt a közönség, csak a rekorddöntés volt a tét a magyar hokiválogatottól Svájc ellen

Kivel játszik még Magyarország a hoki-vb-n?

Egy nap szünet következik, ami ráfér a magyar jégkorong-válogatottra. Hétfőn még egy nehéz feladat vár Majoross Gergely csapatára az Egyesült Államok ellen, aztán a mieink kedden Lettország ellen zárják a tornát. Mivel Nagy-Britannia továbbra is nulla pontos, az ellenük aratott 5-0-s győzelem minden bizonnyal bennmaradást ér.