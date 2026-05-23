Állva tapsolt a közönség, csak a rekorddöntés volt a tét a magyar hokiválogatottól Svájc ellen
Súlyos, egyetlen, sovány vigaszként legalább nem történelmi vereség lett a vége. A magyar jégkorong-válogatott 9-0-ra kikapott a házigazda Svájctól a hoki-vb zürichi csoportjában. Magyarország bennmaradása ettől nem forog veszélyben, a folytatásban az Egyesül Államok és Lettország ellen jó lenne emelt fővel zárni a világbajnokságot.
Kivel játszik még Magyarország a hoki-vb-n?
Egy nap szünet következik, ami ráfér a magyar jégkorong-válogatottra. Hétfőn még egy nehéz feladat vár Majoross Gergely csapatára az Egyesült Államok ellen, aztán a mieink kedden Lettország ellen zárják a tornát. Mivel Nagy-Britannia továbbra is nulla pontos, az ellenük aratott 5-0-s győzelem minden bizonnyal bennmaradást ér.
