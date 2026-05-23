A főnöke verseny közben osztotta ki a vb-éllovast, belső háború kezdődött a Mercedesnél

Antonelli is bepróbálkozott a végén, de nem járt sikerrel a hadjárata, kanyarlevágással tudta csak megelőzni Norrist, akinek így vissza kellett adnia a helyét. Russell megőrizte az első helyet, mögötte Norris és Antonelli következett, akit a befutónál is dühöngött, Wolff megint kiosztotta a fiatal pilótát, hogy a rádió helyett majd szemtől szemben beszéljenek. A Mercedes két pilótája az autóikból kiszállva láthatóan kerülte egymást, és a minifutam utáni interjúkban a témát is, a kameráktól távol azonban lesz miről egyeztetniük.

Az első hármason kívül még öten szereztek pontot: Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen és Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford).