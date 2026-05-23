forma-1Andrea Kimi Antonellikanadai nagydíjGeorge Russell

A főnöke verseny közben osztotta ki a vb-éllovast, belső háború kezdődött a Mercedesnél

Folytatódik a Mercedes dominanciája, a pole pozícióból indult George Russell győzelmével ért véget a Forma–1-es Kanadai Nagydíj szombati sprintfutama. Lando Norris ért célba másodikként, a vb-éllovas Kimi Antonelli lett a harmadik, de majd felrobbant az autóban a csapattársával való csatája után. És ha ez nem lenne elég, még főnökétől, Toto Wolfftól is megkapta a magáét.

2026. 05. 23. 18:43
Kimi Antonelli és George Russell egymásra akadt a pályán Fotó: GEOFF ROBINS Forrás: AFP
Antonelli is bepróbálkozott a végén, de nem járt sikerrel a hadjárata, kanyarlevágással tudta csak megelőzni Norrist, akinek így vissza kellett adnia a helyét. Russell megőrizte az első helyet, mögötte Norris és Antonelli következett, akit a befutónál is dühöngött, Wolff megint kiosztotta a fiatal pilótát, hogy a rádió helyett majd szemtől szemben beszéljenek. A Mercedes két pilótája az autóikból kiszállva láthatóan kerülte egymást, és a minifutam utáni interjúkban a témát is, a kameráktól távol azonban lesz miről egyeztetniük.

Az első hármason kívül még öten szereztek pontot: Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen és Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford).

A Kanadai Nagydíj menetrendje

  • szombat: időmérő 22.00
  • vasárnap: futam 22.00

 

