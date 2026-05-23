Kubatov Gábor három szóval köszönt el Robbie Keane-től, jöhet Borbély Balázs?

Robbie Keane: Rendkívül büszke vagyok arra, amit elértünk

Robbie Keane az Instagramon köszönt el – szúrta ki a Csakfoci.

– A Ferencvárosnál eltöltött hihetetlenül élvezetes és sikeres tizenhat hónap után meghoztam azt a nehéz döntést, hogy lezárom az időszakomat a klubnál. A kezdetektől fogva az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok is szeretettel fogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Együtt fantasztikus kapcsolatot alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klub számára, és rendkívül büszke vagyok arra, amit elértünk. A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebbjei közé tartoznak, és azt a támogatást, amit az érkezésem pillanatától kaptam tőlük, mindig emlékezetemben őrzöm majd. A bajnoki cím megnyerése az első szezonomban, majd a Magyar Kupa elhódítása a múlt héten olyan pillanatok, amelyekre mindig nagyon büszke leszek. Soha nem felejtem el azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa Ligában veretlen sorozatunk során átéltünk. Ezek az eredmények és emlékek egész pályafutásom során elkísérnek majd. Hosszú gondolkodás és mérlegelés után úgy érzem, most jött el az ideje annak, hogy továbblépjek. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. A Ferencváros különleges futballklub, és nincs kétségem afelől, hogy a következő években is sikeres lesz. Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen közös emlékeket. A klubnak és minden hozzá kapcsolódó embernek a legjobbakat kívánom a jövőre nézve – írta Robbie Keane.