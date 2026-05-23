robbie keaneborbély balázseto fckubatov gáborferencváros

Kubatov Gábor három szóval köszönt el Robbie Keane-től, jöhet Borbély Balázs?

Szombat délután vált hivatalossá, hogy Robbie Keane nem marad a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője. A klub a közleményben úgy fogalmazott, a tréner döntött a távozás mellett, a Bors értesülései szerint azonban a tréner semmiképp sem maradhatott volna a posztján. Kubatov Gábor a Facebook-oldalán három szóval köszönt el Robbie Keane-től, akit a bajnok ETO FC trénere, Borbély Balázs válthat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 18:46
Robbie Keane már nem ül le többet a Ferencváros kispadjára
Robbie Keane már nem ül le többet a Ferencváros kispadjára Fotó: Mirkó Isván
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Robbie Keane: Rendkívül büszke vagyok arra, amit elértünk

Robbie Keane az Instagramon köszönt el – szúrta ki a Csakfoci.

– A Ferencvárosnál eltöltött hihetetlenül élvezetes és sikeres tizenhat hónap után meghoztam azt a nehéz döntést, hogy lezárom az időszakomat a klubnál. A kezdetektől fogva az elnök, a vezetőség, a stáb és a játékosok is szeretettel fogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Együtt fantasztikus kapcsolatot alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klub számára, és rendkívül büszke vagyok arra, amit elértünk. A Ferencváros szurkolói Európa legszenvedélyesebbjei közé tartoznak, és azt a támogatást, amit az érkezésem pillanatától kaptam tőlük, mindig emlékezetemben őrzöm majd. A bajnoki cím megnyerése az első szezonomban, majd a Magyar Kupa elhódítása a múlt héten olyan pillanatok, amelyekre mindig nagyon büszke leszek. Soha nem felejtem el azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa Ligában veretlen sorozatunk során átéltünk. Ezek az eredmények és emlékek egész pályafutásom során elkísérnek majd. Hosszú gondolkodás és mérlegelés után úgy érzem, most jött el az ideje annak, hogy továbblépjek. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. A Ferencváros különleges futballklub, és nincs kétségem afelől, hogy a következő években is sikeres lesz. Köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást és a felejthetetlen közös emlékeket. A klubnak és minden hozzá kapcsolódó embernek a legjobbakat kívánom a jövőre nézve – írta Robbie Keane.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu