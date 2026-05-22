Magyar Péter titkos tervét tudtuk meg, ez állhat a Sulyok Tamás elleni hadjárat hátterében

Ezzel nem nyugatra mozdul a Tisza

– Arra még várjuk a választ, hogy lesz-e alkotmányossági próba, alkotmánybíróság elé küldik-e ezt a kérdést, és hogy ők hogy döntenek, mert ez a visszamenőleges jogalkotás nagyon nincsen rendben – vélekedett. Jelezte: ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti ezt, mondván, hogy nem lehet 36 évre visszamenőleg törvényeket hozni, akkor Magyar Péter még mindig mondhatja, hogy ő megpróbálta teljesíteni az ígéretét, de a „csúnya NER-es Alkotmánybíróság ezt nem engedi”.

Magának a miniszterelnöki ciklusnak az időbeli limitációjával kapcsolatban Kiszelly Zoltán elmondta, hogy az inkább az elnöki jogkörre szokott vonatkozni, éppen azért, mert „az uralkodók helyett vannak”, és a cél az, hogy ne alakuljanak ki ilyen hosszú ciklusok, ami ebben az esetben rendben is van. A miniszterelnöki szerepkör csak olyan egzotikus országokban van korlátozva, mint Thaiföldön, Belizeben vagy éppen Mongóliában, de mi nem oda akarunk tartozni, hanem a nyugati világhoz, ahol nem látni még csak hasonlót sem, nyugaton sok példa volt már hosszú ciklusra egy miniszterelnöktől vagy kancellártól, ott csak az államfők ciklusát korlátozzák – magyarázta.

A Sándor-palotába vágyhat Magyar Péter

– Azt mondja, hogy ez a nyolcéves szabály rá is vonatkozik, azonban azt gondolom, hogy ha miniszterelnökként le tud hozni két ciklust, utána köztársasági elnök akar majd lenni – vélekedett Magyar Péterrel kapcsolatban az elemzési igazgató. Hozzátette: bár a jelenlegi miniszterelnök még erről nem beszélt, azonban azért is akarhatja elküldeni hivatalából Sulyok Tamást, mert ha erős köztársasági elnöki jogköröket írnak az új alkotmányba, akkor azt nem a mostani államfőnek akarják, hanem a saját emberüknek.