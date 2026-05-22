Közeleg a szent háború? Irán vezetése vallási síkra tereli a konfliktust

Az iráni hatalom világ felé küldött üzenetei ismét aggasztó irányba mutatnak. Modzstaba Hamenei már nem pusztán politikai konfliktusként beszél az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló szembenállásról, hanem vallási küldetéssé emeli azt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 4:52
Illusztráció – közel-keleti katonák Forrás: AFP
Hamenei kijelentései azt követően jelentek meg, hogy Donald Trump május 18-án lefújt egy Irán ellen tervezett katonai akciót, ugyanakkor Washington világossá tette: Teherán nukleáris programjának ügyében nem változtat álláspontján.

Az egyik bejegyzésében Modzstaba Hamenei azt írta: „A harmadik szent védelem (az amerikai és cionista invázió elleni küzdelem) egyik legértékesebb eredménye, hogy Irán jelentős és befolyásos hatalomként jelent meg a világban.”

Dr. Omar Mohammed, a George Washington Egyetem Szélsőségességkutató programjának terrorelhárítási szakértője szerint a megfogalmazás mögött valójában a dzsihádra, vagyis vallási szent háborúra való utalás húzódik meg. Hozzátette: az Iráni Iszlám Köztársaság a „szent védelem” kifejezést használja a támadóval szembeni dzsihád megnevezésére, amely a síita jogfelfogásban teljes vallási kötelezettséget jelent.

Mohammed úgy vélte, hogy Hamenei nem egyszerű geopolitikai konfliktusként mutatja be az Amerikával és Izraellel folytatott harcot, hanem szent háborúként állítja be azt, vallási kötelességként értelmezve a küzdelmet. Szerinte az üzenet egyértelműen ellenségként nevezi meg „Amerikát és a cionistákat”.

Az elemző hangsúlyozta: nem egy véletlenszerű vagy félreérthető kijelentésről van szó. Mint mondta, az Iszlám Köztársaság Modzstaba édesapjának vezetése alatt több mint három évtizeden át Amerika-ellenességre és a zsidókkal szembeni gyűlöletre építette ideológiájának két fő pillérét.

Egy másik bejegyzésben Hamenei a népességnövelési politika következetes végrehajtását sürgette, mondván: ez lehetővé teheti, hogy az iráni nemzet a jövőben fontos szerepet töltsön be, stratégiai eredményeket érjen el, és felgyorsítsa az új iszlám–iráni civilizáció kiépítését.

Mohammed szerint az is sokat elárul Hameneiről, hogy immár legfelsőbb vezetőként nyilvánosan is megszólal, és olyan üzenetet fogalmaz meg, amely szerinte Amerika és a zsidók elleni dzsihádra szólít fel.

A szakértő egy másik ellentmondásra is rámutatott: a legfelsőbb vezető az X felületén osztja meg gondolatait, miközben az iráni vezetés közel húsz éve korlátozza a platform elérését az országban. Mindeközben Irán lakossága történetének leghosszabb és legsúlyosabb internetkimaradását tapasztalja.

Mohammed szerint a több mint négy hónapja tartó helyzet naponta negyedmilliárd dolláros kárt okoz az iráni gazdaságnak. Úgy fogalmazott: a legfelsőbb vezető a világhoz szól egy olyan felületen, amelyhez saját népe nem fér hozzá, miközben egy általa elszigetelt országban élnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
