Közeleg a szent háború? Irán vezetése vallási síkra tereli a konfliktust

Hamenei kijelentései azt követően jelentek meg, hogy Donald Trump május 18-án lefújt egy Irán ellen tervezett katonai akciót, ugyanakkor Washington világossá tette: Teherán nukleáris programjának ügyében nem változtat álláspontján.

Az egyik bejegyzésében Modzstaba Hamenei azt írta: „A harmadik szent védelem (az amerikai és cionista invázió elleni küzdelem) egyik legértékesebb eredménye, hogy Irán jelentős és befolyásos hatalomként jelent meg a világban.”

Among the most valuable achievements of the Third Sacred Defense [against the American and Zionist invasion] is the emergence of Iran at the level of a major, influential power. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) May 19, 2026

Dr. Omar Mohammed, a George Washington Egyetem Szélsőségességkutató programjának terrorelhárítási szakértője szerint a megfogalmazás mögött valójában a dzsihádra, vagyis vallási szent háborúra való utalás húzódik meg. Hozzátette: az Iráni Iszlám Köztársaság a „szent védelem” kifejezést használja a támadóval szembeni dzsihád megnevezésére, amely a síita jogfelfogásban teljes vallási kötelezettséget jelent.

Mohammed úgy vélte, hogy Hamenei nem egyszerű geopolitikai konfliktusként mutatja be az Amerikával és Izraellel folytatott harcot, hanem szent háborúként állítja be azt, vallási kötelességként értelmezve a küzdelmet. Szerinte az üzenet egyértelműen ellenségként nevezi meg „Amerikát és a cionistákat”.

Az elemző hangsúlyozta: nem egy véletlenszerű vagy félreérthető kijelentésről van szó. Mint mondta, az Iszlám Köztársaság Modzstaba édesapjának vezetése alatt több mint három évtizeden át Amerika-ellenességre és a zsidókkal szembeni gyűlöletre építette ideológiájának két fő pillérét.

Egy másik bejegyzésben Hamenei a népességnövelési politika következetes végrehajtását sürgette, mondván: ez lehetővé teheti, hogy az iráni nemzet a jövőben fontos szerepet töltsön be, stratégiai eredményeket érjen el, és felgyorsítsa az új iszlám–iráni civilizáció kiépítését.