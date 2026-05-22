Kiiktatná Orbánt

Magyar Péter, miniszterelnök, Orbán Viktor, 2026. 05. 22. 5:00
Szóval ezért kell alaptörvényileg kiiktatni Orbánt a képletből, nehogy visszamenekülhessenek hozzá a magyarok, miután a Tisza padlót fog. Ám ez minden bizonnyal csak a kezdet. Hiszen Orbán kormányfőhelyettes-jelöltként, sőt portásként is győzelemre vezethetné a Fideszt, miután a Tisza összeomlik. Ezért a következő lépés a Fidesz forgalomból való kivonása lehet. Ezt célozhatja az a minden jóízlést és gátlást nélkülöző rágalomcunami, amellyel Magyar Péter kriminalizálni próbálja az előző kormánypártot. 

Ha hatóságilag be tudnák tiltatni a Fideszt (ahogyan például az AfD-t is próbálják régóta Németországban), akkor teljes lenne a bosszú. Akkor be lehetne hinteni sóval a párt helyét, és lenne pár kellemes órája a tükör előtt Magyar Péternek.

„Én fideszes szavazóként belegondolok, és szerintem érdemes több jobboldali embernek is belegondolnia, hogy jelenleg van a miniszterelnök, ami ugye a Fidesz Naprendszerében a Nap. Jó viszonyban voltunk, a miniszterelnököt én becsülöm. A magyar politikai életben nincs ilyen felkészültségű és ilyen gondolkodású és ilyen olvasott és ilyen nem tudom, milyen ember. Mindamellett, hogy jó irányba megy csomó minden az országban, mindannak ellenére, hogy én soha nem leszek a másik oldalon, ez a családom, ez a kötődésem, ez a szocializációm.” Alig két éve nyilatkozta ezt Magyar Péter a Partizánban. Ebből is látszik: nem a valóságról, tényekről, elvekről, erkölcsről, csak bosszúról és kóros nárcizmusról szól ez az egész játszma.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

